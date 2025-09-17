Marijampolės ambasadorė, festivalio „Kultūros dienos“ meno vadovė Kamilė Zaveckaitė puoselėja gražią tradiciją – festivalio metu ji aplanko Marijampolės meno mokyklą ir fortepijono klasės moksleiviams dovanoja ypatingą privačią pamoką.
Šiemet Kamilė dar kartą atvėrė savo patirties lobyną – su mokiniais dalinosi ne tik muzikiniais patarimais, bet ir įkvepiančiomis įžvalgomis apie kūrybą, sceną bei tikėjimą savo talentu. Tokios pamokos tampa neįkainojama dovana jauniems atlikėjams, kurie čia randa ir žinių, ir drąsos svajoti.
Kamilės talentas, charizma ir atvirumas kuria ypatingą atmosferą – kiekvienas mokinys jaučiasi pastebėtas, palaikytas ir įkvėptas. Tai – jautri patirtis, paliekanti pėdsaką ir muzikinėje kelionėje, ir širdyje.