Šiąnakt, 01:58 val. gautas pranešimas, kad Šakių r. Griškabūdžio sen., Griškabūdžio mstl., Pievų g. kilo gaistas individualiame gyvenamajame name.
Atvykus ugniagesiams, namo viduje atvira liepsna degė virtuvė.
Namas 1-no aukšto su mansarda, medinis-mūrinis, stogas dengtas šiferiu, perdanga medinė.
Gaisro metu išdegė virtuvės patalpa (4×4 m).
Aprūko kambarys, nuardyta 2,5 m² lubų.
Dūmų detektoriaus nebuvo.
Gaisro metu iš namo išnešti 3 dujų balionai.
Žvalgybai buvo naudojamas termovizorius.
Šaltinis: PAGD prie VRM