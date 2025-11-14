Kiekvienas mūsų, kad ir kiek metų turėtume, prieš šventes trumpam sugrįžtame į vaikystę – ten, kur laiškai sklidini svajonių, kur pirmasis sniegas atrodo it stebuklas, o žiemos vakarai užburiantys ramybe.
Jau gruodžio 6 d., 17.00 val. kviečiama į pasakišką Kalėdinės eglės įžiebimo šventę Basanavičiaus aikštėje.
Pradėkime Kalėdų laukimą kartu – taip, kaip kadaise, kai tikėjimas stebuklais buvo toks paprastas ir tikras.
Nuo 12.00 val. – šventinė mugė
Kaip ir kasmet, aikštėje įsikurs jauki šventinė mugė. Čia rasite rankų darbo dirbinių, dizainerių kurtų dovanų, kulinarinio paveldo gardėsių, šiltų gėrimų, užkandžių ir kalėdinių akcentų, kurie praturtins jūsų šventę.
Nuo 17.00 val. – kalėdinės pasakos akimirkos
Mūsų miesto jaunieji talentai taps tikru vakaro stebuklu – jie pradės šventę savo nuoširdumu, kūryba ir užburiančia energija.
Marijampolė gali didžiuotis savo jaunąja karta – jų pasirodymai primins, kad tikroji miesto vertė slypi jo žmonėse, kurie čia auga, kuria ir dalinasi tuo, ką turi gražiausio.
KOTITA – pripildys sceną žaisminga energija, šventiniu ritmu ir vaikystės džiaugsmu, kuris uždegs visą aikštę.
Marijampolės meno mokyklos mokiniai – sukurs jaukią žiemos atmosferą: šviesią, jautrią ir kupiną šventinio skambesio, primenančio tikrą Kalėdų laukimo magiją.
Solistai: Rusnė Petraškaitė ir Nojus Joelis Vitkauskas, Amanda Miškinytė, Urtė Kučinskaitė, Bernardas Kriščiūnas, Timas Valukonis.
Kalėdų Senelio apsilankymas
Į aikštę užsuks ir Kalėdų Senelis – taip, kaip kažkada vaikystėje. Jo sveikinimas sugrąžins tą paprastą, tikrą šilumą, kurią jaučiame tik per žiemos šventes.
Kalėdinis paštas
Aikštėje lauks ir kalėdinis paštas – vieta, kurioje mažieji galės palikti savo norus, svajones ir didžiausius troškimus.
Fejerverkas
Šventę užbaigs spalvų žaismė ir žiemos vakaro šviesos.
Įžiebkime Kalėdų eglę kartu! Susitikime J. Basanavičiaus aikštėje.