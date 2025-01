Pilnas sales pavasarį surinkusi analogų Lietuvoje neturinti trijų vaikinų grupė „Džentelmenai“ savo klausytojams ir fanams turi gerų žinių – jau rengiama antroji jubiliejinio koncertinio turo dalis. Dešimt metų scenoje švenčiantys Andrius Butkus, Vytautas Mackonis ir Dainius Dimša kviečia į naujus susitikimus ir ruošia staigmenų. O jau kovo 7 d. grupė surengs įspūdingą koncertą Marijampolės kulūtros centre.

Susibūrę kaip netikėtas eksperimentas, „Džentelmenai“ švenčia jubiliejų – jie jau 10 metų Lietuvos scenoje juda vienu ritmu. Šia proga vaikinai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą po Lietuvos miestus ir surengs 16 atmosferą kaitinančių pasirodymų savo klausytojams. Ir nors grupės nariai neslepia, kad per visą šį laiką buvo ir linksmesnių, ir sunkesnių laikotarpių, pirmuosiuose jubiliejiniuose koncertuose jie pasirodė su trenksmu. Bilietai į pirmąją jubiliejinio koncertinio turo „10 metų vienu ritmu“ dalį buvo tiesiog iššluoti, o skirtinguose miestuose vaikinų laukė pilnutėlės salės klausytojų.

Tad pavasarį vaikinai aplankys kitus miestus ir surengs antrąją koncertinio turo dalį. Visi koncertai vyks kovo mėnesį. Organizatoriai skelbia, kad kovo mėnuo grupės koncertiniam turui pasirinktas ne atsitiktinai. Tai gera žinia visoms moterims, merginoms ir jų mylimiesiems – juk būtent kovo mėnesį švenčiama Moters diena. Tad grupė „Džentelmenai“ kovo mėnesį išdidžiai skelbia „Mėnesiu Moterims“ ir kviečia į savo koncertus Marijampolėje, Kėdainiuose, Jonavoje, Druskininkuose, Jurbarke, Šilutėje, Vilkaviškyje, Kretingoje, Plungėje, Mažeikiuose, Joniškyje, Trakuose, Biržuose, Rokiškyje, Radviliškyje, Klaipėdoje.

Repeticijos tarp Lietuvos ir JAV

Grupės vaikinai aktyviai ruošiasi naujiems koncertams. Jie jau repetuoja naujas choreografijas, o taip pat ir įrašinėja naujas dainas. Visa tai daryti gyvenant skirtinguose Atlanto vandenyno krantuose – ne taip ir lengva. „Mano grafikas JAV yra labai įtemptas. Keliuosi anksti ir visą dieną dirbu šokių studijoje. Tačiau visada randu laiko repeticijoms su grupe, kad ir vėl nustebintume savo klausytojus naujomis choreografijomis ir dar geresniais pasirodymais. Matau, kad kartu su kolegomis tobulėjame ir turime dar daug ko parodyti“, – sako Andrius Butkus.

Repeticijos per atstumą jau nebėra grupės naujiena. „Taip repetavome ir pernai, kai ruošėmės pirmai koncertinio turo daliai. Per atstumą ne tik repetavome dainų choreografijas, bet ir įrašinėjome dainas. Pirmi kartai buvo kupini iššūkių, bet mes susitvarkėme. Žinoma, repeticijos per atstumą reikalauja daugiau susikaupimo, laiko, įsiklausymo. Tačiau kai tik Andrius atskirs į Lietuvą, dar prieš turą, kaip įprasta, užsidarysime repeticijų salėje ir viską tobulinsime, kad koncertinė programa būtų dar įdomesnė ir dar stipresnė negu pernai“, – sako V.Mackonis.

Padovanos naujų kūrinių

O Dainius Dimša atskleidžia, kad dar šiemet grupė savo klausytojams ketina padovanoti ir muzikinių staigmenų: „Šį pavasarį rengto koncertinio turo metu savo klausytojams padovanojome du naujus kūrinius, kurie skambės ir naujuose koncertuose. Šiuo metu taip pat dirbame su naujomis dainomis, tad gali būti, kad dar šiemet klausytojams padovanosime muzikinę staigmeną. Visos tos ovacijos bei emocijos koncertuose, tas aktyvumas ir palaikymas tikrai įkvepia, todėl norime dalintis savo muzika, savo šokio energija ir taip atsidėkoti brangiausiems gerbėjams už jų begalinę meilę.“

Organizatoriai MB „Renginių slėnis” praneša, kad vos paskelbus apie koncertų datas, „Džentelmenų“ fanai jau aktyviai perka bilietus, domisi, kokiuose miestuose galės pamatyti savo numylėtinius. „Džentelmenai“ scenoje pasitinkami gausiomis ovacijomis, o vaikinai koncertuose savo klausytojas dažnai lepina net ir gėlėmis. Tai moterų numylėtiniai, dovanojantys nepamirštamus pasirodymus, tiek jautrias, tiek judėti kviečiančias dainas. Šiame koncertiniame ture „Džentelmenai“ pristatys ir naujas dainas bei joms sukurtas naujas choreografijas. Taip pat koncertuose klausytojai išgirs jau puikiai jiems pažįstamas dainas – „Paprasta istorija“, „Nori ar Nenori“, „Dvi širdys“ „Mes nebe tie“, „Faina”, „Ar tu žinai?“, „Tu lengvutė” „Kaip tu gyveni?“, „Noriu“, „Nestabdyk” ir kt.

Grupės „Džentelmenai" koncertas Marijampolėje vyks kovo 7 d. Tai puiki dovanos idėja mylimai moteriai arba idėja, kaip pralesti vakarą moteriškoje kompanijoje su draugėmis.