Didėjant geopolitinei įtampai, gyventojai kviečiami stiprinti savo žinias ir pasirengimą galimiems iššūkiams – registruojantis į paskutinius šių metų atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo mokymus. Visi mokymai yra nemokami, jie vyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
„Geopolitinei įtampai neslūgstant, kviečiame gyventojus įgyti žinių, kurios svarbios visiems piliečiams – sužinoti apie išgyvenimą, pilietinio pasipriešinimo būdus, įgyti pirmosios pagalbos įgūdžių. Svarbiausia – pasiruošti iš anksto, nes pasiruošę žmonės geriau miega“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Mokymus organizuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžia, kad šių mokymų tikslas – ugdyti visuomenės budrumą ir psichologinį atsparumą.
„Matome, kad priešas naudoja vis įvairesnes hibridines priemones, siekdamas išbandyti mūsų pasirengimą – nuo prekybos centrų padegimų iki dronų ar naikintuvų įskridimų į NATO šalių oro erdvę, nuo istorinių paminklų niokojimo iki dezinformacijos kampanijų. Visuomenė turi išmokti atpažinti šiuos signalus ir reaguoti atsakingai. Šie mokymai – puiki galimybė tam pasiruošti“, – teigia V. V. Vilkelis.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai vyks lapkričio 7 d. Kaune, lapkričio 8 d. Alytuje, lapkričio 29 d. Vilniuje ir Marijampolėje, gruodžio 5 d. Vilniuje. Pilietinio pasipriešinimo mokymai organizuojami lapkričio 8 d. Šiauliuose, lapkričio 9 d. Klaipėdoje, lapkričio 14 d. Vilniuje, lapkričio 15 d. Alytuje. Kiekvienų mokymų trukmė – aštuonios valandos, jie vyksta penktadieniais ir šeštadieniais.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms modulis suteikia bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją ir stiprinti visuomenės atsparumą.
Dalyviai supažindinami su hibridinių grėsmių samprata, jų keliama rizika šalies saugumui, mokosi identifikuoti dezinformaciją, propagandą ir kibernetines atakas. Taip pat aptariamos žvalgybos, energetinio saugumo, tarptautinės teisės ir kitos aktualios temos. Vienoje grupėje gali mokytis iki 60 dalyvių – pasiekus šį skaičių, registracija stabdoma.
Pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis skirtas tiems, kurie nori praktiškai pasiruošti galimiems iššūkiams, remiantis Ukrainos patirtimi. Mokymuose aptariama, kaip elgtis prasidėjus karui, kaip pasirūpinti šeimos saugumu, ką turėtų apimti išvykimo krepšys. Praktinių užsiėmimų metu mokomasi išgyvenimo ir pirmosios pagalbos pagrindų. Vienoje grupėje gali dalyvauti iki 40 žmonių – pasiekus ribą, registracija uždaroma.
Mokymus veda MPPD prie KAM, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos specialistai. Registruotis galima departamento interneto svetainėje (aktyvi nuoroda čia).