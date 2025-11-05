Kalvarijos savivaldybės administracija informuoja, kad nuo lapkričio 3 d. keičiasi šių reisų iš Kalvarijos autobusų stoties laikas.
Pasikeitimai:
- maršruto Kalvarijos AS–Salaperaugis–Pagraužiai–Kalvarijos AS išvykimo laikas iš Kalvarijos autobusų stoties (išvyks 8.00 val. vietoj 8.15 val.).
- nebebus reisų, išvykstančių iš Kalvarijos 9.10 val. ir 15.30 val., maršrutu Kalvarijos AS–Sangrūda–Senoji Radiškė–Miklausė–Kalvarijos AS. Bus naujas reisas 13.00 val.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija