Marijampolės savivaldybės administracija primena, kad nuo rugpjūčio 1 d. prasidėjo naujas etapas — gyventojai dar vienerius metus gali nemokamai įteisinti turimus nelegalius gręžinius.
Jei per šį laikotarpį gręžinys nebus įregistruotas, teks jį likviduoti, o naujo įrengimas gali kainuoti 5–6 tūkst. eurų. Būkite atsakingi — neprižiūrimi gręžiniai gali užteršti gruntinius vandenis.
Kaip įteisinti gręžinį
Gaukite savivaldybės pritarimą
- Užpildykite paraišką dėl gręžinio naudojimo. Paraišką rasite čia.
- Pateikite paraišką el. paštu [email protected], paštu arba atvykę į savivaldybę.
- Kilus klausimams skambinkite: +370 343 90 080 arba +370 616 54781.
Gavus pritarimą, sumokėkite vienkartinę įteisinimo įmoką
- Mokėti reikia į VMI sąskaitą, nurodant Marijampolės savivaldybės kodą 63118.
- Jei vandens sunaudojama iki 10 m³ per parą — įmoka 15 €.
Pateikite duomenis Lietuvos geologijos tarnybai (LGT).
Galimi būdai:
- Per LGT e. paslaugų sistemą (pageidautina); arba
- El. paštu [email protected], per E. pristatymo sistemą arba paštu.
Jei siunčiate ne per e. sistemą, taip pat pridėkite užpildytą deklaraciją apie neregistruotą gręžinį.
Pridėkite reikiamus dokumentus:
Pateikdami duomenis, pridėkite:
- Savivaldybei teiktos paraiškos kopiją;
- Savivaldybės pritarimo dokumentą (adoc, pdf arba jpg);
- Žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ 1 juosta;
- Įmokos kvitą;
- Jei gręžinys registruojamas ne sklypo savininko vardu — žemės savininko sutikimą;
- Jeigu VAZ 1 juosta patenka į kitų asmenų sklypus — jų rašytinį sutikimą.
Gavus registraciją
- LGT atsiųs gręžinio pasą (adoc ir pdf formatu).
- Pasą galėsite atsispausdinti iš sistemos.
Nelegalūs, netvarkingi ar neprižiūrėti gręžiniai kelia riziką: gali užteršti gruntinius vandenis, pakeisti vandens lygį ar paveikti kaimynų šulinius. Yra žinomų atvejų, kai netinkamai likviduoto gręžinio vietoje veržiasi sūrus vanduo — tai gali ilgai užteršti geriamąjį vandenį. Kviečiame būti atsakingiems ir pasinaudoti galimybe įteisinti gręžinį.
Daugiau informacijos: LR Aplinkos ministerijoje.