Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dalinasi informacija apie naminių gyvūnų priežiūrą. Katės, šunys ir šeškai privalo būti paženklinti ir užregistruoti iki 4 mėnesių amžiaus arba prieš perduodant kitam laikytojui. Socialiai remtini gyventojai gali nemokamai paženklinti iki trijų augintinių.
Ženklinimas padeda atgrasyti gyvūnų vagišius, greičiau grąžinti pasiklydusį augintinį bei užtikrina aiškumą ginčytinais atvejais. Gyvūnus ženklinti galite visose veterinarijos klinikose.
Atsakinga gyvūnų priežiūra apima ir sprendimą dėl kastracijos. Jei neplanuojama veisti, kastracija padeda išvengti nepageidaujamų vadų, ligų, elgesio problemų bei prisideda prie mažesnio beglobių skaičiaus. Sprendimą rekomenduojama priimti kartu su veterinaru, atsižvelgiant į gyvūno sveikatą, amžių ir gyvenimo būdą.