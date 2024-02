Šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje rasti laiko ir jėgų palaikyti švarius ir tvarkingus namus gali būti nelengva užduotis. Dėl įtempto darbo grafiko ir šeimyninių įsipareigojimų lengva leisti, kad namų ruošos darbai susikauptų. Tačiau su revoliuciniu “Hobot Legee D8” robotu grindų valytuvu ir siurbliu pasiekti nepriekaištingai švarius namus dar niekada nebuvo taip paprasta. Šis pažangus valymo įrenginys nustato naujus namų valymo standartus, nes sujungia pažangiausią technologiją ir neprilygstamą patogumą, kad būtų pasiekti išskirtiniai rezultatai.

Pažangios funkcijos, užtikrinančios puikų valymo našumą

Šio įrenginio pagrindą sudaro daugybė pažangių funkcijų, skirtų pagerinti jūsų valymo patirtį. Tangless™ siurbimo sistema užtikrina galingą 5000 Pa siurbimo galią, todėl robotas be vargo pakelia purvą, dulkes ir šiukšles nuo visų grindų paviršių. Nesvarbu, ar turite kietmedžio grindis, plyteles, laminatą, ar kilimus, “Hobot Legee D8” kiekvieną kartą užtikrins kruopštų valymą.

Be įspūdingos siurbimo galios, jis turi naujovišką ECO Compactor™, kuris suspaudžia šiukšles šiukšliadėžėje, kad padidintų talpą ir sumažintų ištuštinimo dažnumą. Tai reiškia mažiau rūpesčių jums ir daugiau laiko, praleisto mėgaujantis švariais namais. Be to, HSSPL™ (High-Speed Spray Plus-Laser) technologija užtikrina efektyvų šlavimą, todėl grindys lieka spindinčiai švarios ir be likučių.

Visiška namų švara su išmaniuoju dizainu

Hobot Legee D8 sukurtas taip, kad užtikrintų visišką namų švarą, o jo funkcijų įvairovė skirta kiekvienam kampeliui ir plyšiui sutvarkyti. D formos konstrukcija leidžia robotui pasiekti ir išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas, įskaitant kampus ir kraštus. Nė viena vieta nelieka nepaliesta, todėl užtikrinamas kruopštus ir visapusiškas valymas visuose namuose.

Pasirinkus kelis valymo režimus, įskaitant automatinį, dėmių, kraštų ir zonų valymą, robotas siūlo pritaikomas valymo parinktis, atitinkančias konkrečius jūsų poreikius. Nesvarbu, ar jums reikia greitai išvalyti, ar nuodugniai išvalyti tam tikrą plotą, šis universalus robotas jums padės. Be to, naudodami išmaniąją programėlę galite patogiai planuoti valymo seansus ir stebėti roboto pažangą bet kur ir bet kada.

Kiekvieną kartą valykite be pastangų

Viena iš išskirtinių “Hobot Legee D8” savybių – valdymas be pastangų. Tiesiog nustatykite ir pamirškite – robotas automatiškai keliaus po jūsų namus, protingai išvengdamas kliūčių ir pagal poreikį pritaikydamas valymo nustatymus. Pažangūs jutikliai užtikrina saugų ir veiksmingą valymą, o žemo profilio konstrukcija leidžia lengvai slysti po baldais ir kitomis kliūtimis, kad robotas būtų kruopščiai išvalytas.

Be to, jis pasižymi ilga baterijos veikimo trukme, todėl galima valyti ilgiau, nereikalaujant nuolatinio įkrovimo. Šis robotas gali veikti iki 2 valandų, tad per vieną seansą gali išvalyti visus namus, o Jūs turėsite daugiau laiko atsipalaiduoti ir mėgautis švaria aplinka.

Optimalių rezultatų pasiekimas su “Hobot Legee D8

Norint pasiekti geriausių rezultatų su mūsų minėtu įrenginiu, svarbu užtikrinti tinkamą priežiūrą ir reguliarius valymo seansus. Reguliarus dulkių dėžės ir filtrų valymas padės išlaikyti optimalią siurbimo galią ir valymo našumą. Be to, planuodami valymo seansus pagal savo namų poreikius ir naudodami kiekvienam plotui tinkamą valymo režimą, kaskart užtikrinsite kruopščius ir efektyvius valymo rezultatus.

Valymo patirties gerinimas

Apibendrinant galima teigti, kad „Hobot“ keičia žaidimo taisykles namų valymo pasaulyje. Dėl pažangių funkcijų, išmaniojo dizaino ir lengvo valdymo šis robotas grindų valytuvas ir šluota iš naujo apibrėžia namų valymo standartus. Atsisveikinkite su valandomis, praleistomis šveičiant grindis, ir pasveikinkite su nepriekaištingais namais su “Hobot Legee D8“. Atnaujinkite savo valymo priemonių arsenalą jau šiandien ir patys pajuskite skirtumą.