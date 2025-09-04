Hormonų pusiausvyra yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių moterų fizinę ir emocinę sveikatą. Jos sutrikimai gali pasireikšti ne tik menstruacinio ciklo pokyčiais, bet ir nuovargiu, nuotaikų svyravimais ar odos problemomis. Hormonų disbalanso simptomus labai svarbu laiku pastebėti, suprasti ir imtis tinkamų priemonių.
Hormonų disbalansas moterų organizme gali pasireikšti įvairiai. Dažniausiai jis išryškėja per menstruacinio ciklo sutrikimus – mėnesinės tampa nereguliarios, kartais gausios ar itin skausmingos.
„Moterys dažnai pastebi ir svorio svyravimus, nepastovias nuotaikas, miego sutrikimus bei nuolatinį nuovargį. Hormonų pusiausvyros sutrikimai neretai atsispindi ir išvaizdoje – gali atsirasti odos problemų, pavyzdžiui, spuogų, oda tampa sausesnė arba riebesnė, pakinta plaukų struktūra, jie ima slinkti. Be to, disbalansas gali turėti įtakos vaisingumui, mažinti lytinį potraukį, paveikti bendrą energijos lygį ir emocinę savijautą“, – sako Diana Petrauskienė, sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ akušerė-ginekologė.
Sutrikusi hormonų veikla lemia ovuliacijos problemas, nereguliarias arba visai išnykstančias mėnesines, todėl tampa sudėtingiau pastoti. Pirmieji ženklai, įspėjantys apie galimus sunkumus, yra nepastovus ciklas, itin gausios ar skausmingos mėnesinės bei nesėkmingi bandymai ilgą laiką susilaukti vaikelio.
Dažni simptomai, pavyzdžiui, irzlumas, PMS, nuolatinis nuovargis ar sumažėjęs libido klaidingai priskiriami tik emociniams ar psichologiniams veiksniams. Skaičiuojama, kad daugiau nei 80 procentų atvejų simptomai priskiriami stresui ar kitoms priežastims, nors reali problema neretai slypi hormonų disbalanse.
Įtakos gali turėti net sezonų kaita
Nors nėra mokslinių įrodymų, kad metų laikai tiesiogiai keistų moterų hormonų lygį, sezono kaita – ypač perėjimas iš šviesaus vasaros laikotarpio į tamsesnį rudenį – gali turėti netiesioginės įtakos hormonų pusiausvyrai.
„Tamsesnės dienos ir trumpėjanti šviesos trukmė veikia mūsų emocijas, miego kokybę, skatina sezoninius nuotaikos svyravimus. Be to, rudenį dažnai pakinta mityba – valgome sotesnį, kaloringesnį maistą, sumažėja fizinis aktyvumas, daugiau laiko praleidžiame patalpose. Visa tai gali lemti nedidelius hormonų disbalanso požymius, tokius kaip nuovargis, prastesnė nuotaika ar svorio pokyčiai“, – teigia gydytoja.
Jautriau į šiuos pokyčius reaguoja moterys, turinčios skydliaukės veiklos sutrikimų, esančios menopauzėje ar priešmenopauzėje.
„Keičiantis sezonams moteriai verta žinoti, kad hormonų svyravimai dažniausiai pasireiškia tuomet, kai organizmas yra jautresnis stresui ar nuotaikų kaitoms. Tačiau tinkamai rūpinantis savimi sezono kaita neturėtų turėti neigiamo poveikio hormonų pusiausvyrai“, – sako „Antėja“ medikė.
Svarbiausia išlaikyti aktyvų gyvenimo būdą, reguliariai judėti, subalansuotai maitintis ir skirti dėmesio poilsiui. Tokiu atveju pereinamieji laikotarpiai tarp metų laikų tampa lengvesni, o hormonų disbalanso rizika – gerokai mažesnė.
Rekomenduojami išsamūs tyrimai
Moterims, kurios jaučia menstruacinio ciklo svyravimus, emocinę įtampą ar pasikartojančius, nors ir nedidelius, simptomus, rekomenduojama atlikti išsamesnius hormonų tyrimus.
D. Petrauskienė sako, kad pirmiausia vertinami estradiolio, progesterono, prolaktino, testosterono, FSH ir LH rodikliai, taip pat skydliaukės hormonai – TTH, FT4 ir FT3. Šie tyrimai padeda patikimai nustatyti, ar sutrikimus lemia hormonų pusiausvyros pokyčiai, ir imtis gydymo.