Nuo šiol Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokiniai į pamokas vyks dar patogiau ir saugiau – mokyklą pasiekė visiškai naujas geltonasis autobusas IVECO, pritaikytas patogiam vaikų vežimui ir turintis net dvi vietas žmonėms su negalia.
Moderni, šiuolaikiniais saugumo standartais aprūpinta transporto priemonė užtikrins sklandesnį kasdienį mokinių kelią į pamokas ir suteiks daugiau komforto tiek keliaujantiems, tiek juos lydintiems darbuotojams.
Naujasis autobusas pagerins kasdienes keliones ir leis mokyklai dar efektyviau organizuoti ugdymo procesą – saugiai parvežti vaikus iš atokesnių vietovių, užtikrinti jų dalyvavimą neformaliojo ugdymo veiklose bei edukacinėse išvykose.
Autobusą apžiūrėti atvyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus komanda pasidžiaugę, kad investicijos tiesiogiai gerina vaikų kasdienybę ir kuria lygesnes galimybes visiems mokiniams.