Kybartų pasienio kontrolės punkte (PKP) pasieniečiai sulaikė jauną Vokietijos pilietį, VSAT pareigūnams pateikusį, įtariama, netikrą vairuotojo pažymėjimą.
Pirmadienio naktį Kybartų PKP tarnybą vykdę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai patikrino iš Lietuvos išvykstantį automobilį „VW Golf“ su vokiškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavęs 19-os Vokietijos pilietis pasieniečiams pateikė neva Lenkijoje jam išduotą vairuotojo pažymėjimą, kurio autentiškumas sukėlė abejonių.
Kruopščiai ištyrus pateiktą dokumentą specialiu prietaisu, buvo nustatyti neatitikimai, leidžiantys konstatuoti, kad vokiečio vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir atsidūrė vieno iš Pagėgių pasienio rinktinės padalinių laikino sulaikymo patalpoje.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos, per kurią užsienietis prisipažino įsigijęs netikrą vairuotojo pažymėjimą, užsienietis buvo paleistas, informavus jį dėl galimybės procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Šį mėnesį tai jau antras Vokietijos pilietis, kurį su padirbtu, neva Lenkijoje išduotu, vairuotojo pažymėjimu VSAT pareigūnai sulaiko Lietuvos–Rusijos pasienyje.