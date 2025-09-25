Artėjantį sezoną Šakių „Vytį-VDU“ sustiprins į komandą grįžtantis 24-erių Titas Januševičius, pranešė klubas.
190 cm ūgio atakuojantis gynėjas praėjusį sezoną debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje, kurioje gynė Jonavos klubo garbę. Per 14 susitikimų atletas vidutiniškai rinko po 3,4 taško ir 2,1 naudingumo balo.
Prieš tai vilnietis dvejus metus rungtyniavo Šakiuose ir buvo vienas pagrindinių komandos vedlių.
2023-2024 m. NKL sezone, vilkint „Vyčio-VDU“ aprangą, Januševičius vidutiniškai pelnydavo po 18,6 taško, sugriebdavo po 3,5 kamuolio, išdalindavo po 3 rezultatyvius perdavimus ir generuodavo po 16,4 efektyvumo balo per 29 minutes.
Šią vasarą su kitais Šakių ekipos draugais Roku Jociu, Augustinu Mikštu ir Gabrieliumi Čelka, atstovaudami Lietuvos studentų trijulių rinktinei, jie tapo universiados čempionais.