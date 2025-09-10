Rugsėjį į ugdymo įstaigas grįžusius vaikus pasitiko malonios naujienos – Marijampolės lopšelio-darželio skyriuose ir mokyklose juos pasitiko atnaujintos erdvės, modernizuoti kabinetai ir jaukesnė aplinka.
Atliktus bei vykdomus darbus apžiūrėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė.
Lopšelio-darželio skyriuose „Ąžuoliukas“, „Šypsenėlė“ ir „Rūta“ pokyčiai kuria jaukesnę bei patrauklesnę aplinką mažiesiems ugdytiniams. Čia atnaujintos arba šiuo metu remontuojamos meno erdvė, meninio ugdymo ir sporto salė bei grupės, kad vaikams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos lavinti kūrybiškumą ir fizinius gebėjimus. Modernūs baldai ir nauja įranga suteikia patogumo, sutvarkyti sanitariniai mazgai bei skalbykla užtikrina švarą ir higieną, o specialiai įrengta nusiraminimo erdvė tampa vieta, kur mažieji gali atsipalaiduoti ir ramiai praleisti laiką.
Svarbių atnaujinimų sulaukė ir Marijampolės „Ryto“ progimnazija. Čia įkurta moderni laisvalaikio erdvė, kurioje mokiniai gali bendrauti, ilsėtis ar praleisti laiką po pamokų, o atnaujinti kabinetai suteikia jaukumo ir skatina produktyvų darbą. Ypatingą pridėtinę vertę mokyklai suteikia naujai įrengta kalbų laboratorija – ji atveria galimybes inovatyviam mokymui, padeda gilinti užsienio kalbų žinias ir stiprinti mokinių komunikacinius įgūdžius.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis akcentavo, kad nuveikti darbai džiugina, tačiau sustoti neketinama: „Tai, ką matome šiandien, džiugina – tiek sutvarkytos erdvės darželiuose, tiek naujos galimybės progimnazijoje rodo kryptingą judėjimą pirmyn. Mums svarbu kurti aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi saugiai ir patogiai, kurioje ugdymo procesas vyktų šiuolaikiškai. Šie darbai – tik pradžia. Jau vyksta paruošiamieji procesai, o artimiausiu metu prasidės dar daugiau projektų. 2026-ieji bus itin darbingi – laukia reikšmingi remontai ir infrastruktūros atnaujinimai.“
Nuolat atnaujinama ugdymo aplinka – tai investicija į mūsų vaikų ateitį, kūrybiškumą, saugumą ir ugdymo kokybę.