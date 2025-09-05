Marijampolės daugiabučių namų kiemai kasmet gražėja – prie to prisideda gyventojų aktyvumas ir galimybė naudotis Savivaldybės programa, skirta automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, rekonstruoti ar praplėsti. Ši programa tapo populiari, nes suteikia realią naudą – gyventojai gauna daugiau vietų automobiliams, tvarkingesnę aplinką ir patogesnę kasdienybę. Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų yra svarbi kasdienio gyvenimo dalis – jos užtikrina patogumą, tvarką ir saugumą visiems gyventojams.
Norint įrengti, rekonstruoti ar suremontuoti aikštelę, būtina laikytis nustatytos tvarkos.
Sprendimo priėmimas
- Sušaukiamas gyventojų susirinkimas.
- Už sprendimą turi balsuoti daugiau nei 50 proc. gyventojų.
- Gyventojai privalo prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. darbų vertės suma.
- Sprendimas įforminamas susirinkimo protokolu.
Žemės sklypo dokumentai
- Patikrinama, ar sklypas suformuotas pagal detalųjį planą ir ar yra galiojanti nuomos sutartis.
- Jei dokumentų nėra, reikia kreiptis į Registrų centrą, Savivaldybės administraciją bei Nacionalinę žemės tarnybą dėl sklypo įteisinimo ir nuomos sutarties.
Projekto rengimas
- Užsakomas aikštelės įrengimo arba rekonstravimo projektas.
- Atliekama projekto ekspertizė.
- Projektas įkeliamas į Lietuvos statybos leidimų ir statybos darbų valdymo informacinę sistemą „Infostatyba“, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
Dokumentų pateikimas Savivaldybei
Savivaldybei būtina pateikti:
- gyventojų susirinkimo protokolą;
- techninį darbo projektą;
- projekto ekspertizės aktą;
- statybą leidžiantį dokumentą.
Nauji ir svarbūs pokyčiai
Marijampolės savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-249 nustatyta nauja tvarka, kuri dar labiau padės užtikrinti sklandų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo procesą. Šie pokyčiai svarbūs todėl, kad leidžia iš anksto planuoti darbus, išvengti techninių trikdžių ir aiškiau sudėlioti atsakomybę tarp bendrijų, Savivaldybės administracijos ir inžinerinių tinklų valdytojų.
Pasiūlymų teikimo terminas
Visos bendrijos ir administratoriai, planuojantys kitais metais įrengti ar atnaujinti automobilių stovėjimo aikšteles, privalo savo pasiūlymus pateikti iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Tai suteiks galimybę Savivaldybės administracijai iš anksto suplanuoti biudžetą ir darbus, o gyventojams – užtikrintai žinoti, kad jų projektai bus įtraukti į kitų metų planus.
ESO tinklų suderinimas
Jei darbų teritorijoje yra elektros ar dujų tinklų, būtina pateikti ESO nustatyta tvarka suderintą ESO inžinerinių tinklų projektą. Taip pat privaloma pateikti ESO paslaugų sutartį ir apmokėjimo išrašo kopiją. Ši nuostata padės išvengti darbų stabdymo jau prasidėjus rekonstrukcijai ir užtikrins, kad visi darbai bus atliekami saugiai bei pagal nustatytas technines sąlygas.
Daugiabučių įtraukimas į priedangų sąrašą
Bendrijos, norinčios, kad jų daugiabutis būtų įtrauktas į priedangų sąrašą, privalo pateikti gyventojų sutikimą. Tai reiškia, kad pats namas bus registruojamas kaip galimas priedangos objektas, skirtas gyventojų saugumui užtikrinti ekstremalių situacijų metu.
Kviečiame bendrijas ir administratorius aktyviai teikti pasiūlymus iki gruodžio 1 d. Laiku pateikti dokumentai leis sklandžiai planuoti darbus ir užtikrins, kad daugiabučių kiemai ateinančiais metais taps dar tvarkingesni, patogesni ir saugesni.