Marijampolės savivaldybės administracijoje kiekvieną dieną savo žiniomis, jautrumu ir žmogiškumu dalijasi 18 skyrių ir 6 seniūnijų kolektyvai. Galbūt ne visi gyventojai žino, ką veikia kiekvienas iš jų, su kokiais iššūkiais susiduria ar kokias istorijas slepia jų kasdienybė. Kartais net patys kolegos nustemba sužinoję, kiek daug rūpesčio ir širdies yra įdedama ten, kur iš pažiūros – tik formalumai.
Tęsiame naują rubriką „Ką veikia ta savivaldybė?“ – čia kiekvieną savaitę atversime duris į vis kitą skyrių, kalbinsime čia dirbančius žmones, klausysimės jų minčių ir dalinsimės istorijomis, kurios gimsta iš rūpesčio ir pašaukimo, ir paneigsime įvairius susikurtus mitus.
Šiandien atveriame duris į Finansų ir strateginio planavimo skyrių, o mūsų pašnekovė – skyriaus vedėja Laima Malinauskienė.
Koks buvo Jūsų pirmasis darbas ir ar norėtumėte jį dar kartą išbandyti?
Pirmasis mano darbas buvo dar mokyklos laikais – po 7 klasės vasaromis eidavau dirbti į kolūkį. Teko ir grūdų sandėlyje padėti, ir runkelius ravėti. Ar norėčiau pakartoti? Tikriausiai ne, bet tie darbai buvo labai svarbi gyvenimo pamoka – jie išmokė, kad atsakomybė, tvarka ir pastangos yra bet kokio darbo pagrindas.
Kaip pristatytumėte savo skyriaus darbą žmogui, kuris apie jį nieko nežino?
Mūsų skyrius rūpinasi tuo, kas yra kiekvienos savivaldos veiklos pagrindas – biudžetu. Mes planuojame, strateguojame, pervedame lėšas biudžetinėms įstaigoms, rengiame ataskaitas. Tenka dirbti ir tiesiogiai su gyventojais – sprendžiame klausimus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, padedame žmonėms, kai nutinka nelaimės, pavyzdžiui, gaisras. Tai darbas, kuris reikalauja tikslumo, bet kartu ir žmogiško jautrumo.
Kas Jus motyvuoja kasdien ateiti į darbą?
Motyvuoja žmonės – kolegos, su kuriais dalinamės bendru tikslu. Kai matai, kad komanda bendradarbiauja, kad pasiektas rezultatas yra visų indėlio vaisius, atsiranda noras stengtis dar labiau.
Kaip apibūdintumėte savo vadovavimo stilių?
Man svarbu įtraukti kolegas priimant sprendimus. Kiekvienas turi savo patirties ir žinių, o tik kartu galime priimti tinkamiausią sprendimą, kuris veda prie bendro rezultato.
Kokią frazę dažniausiai kartojate darbe?
„Kas nedirba – tas neklysta.“ Ji primena, kad klaidos yra darbo dalis ir jų reikia nebijoti, svarbiausia – mokytis ir judėti pirmyn.
Kokia juokingiausia situacija darbe, kurią prisimenate su šypsena?
Kartą vienas gyventojas pasipiktino, kad mūsų skyriuje pasikeitus darbuotojui, jis vis tiek turėjo mokėti mokestį. Teko aiškinti, kad įstatymai priklauso ne nuo darbuotojo, o nuo teisės aktų. Tokias situacijas dabar prisimeni su šypsena.
Jei Jūsų darbo vieta būtų filmas ar serialas – koks jo pavadinimas?
Tai neabejotinai būtų „Greiti ir įsiutę“. Kasdienybėje vyrauja spartus tempas, nuolatinis judėjimas pirmyn ir reagavimas į situacijas čia ir dabar, svarbu greitai priimti sprendimus ir išlaikyti komandą viename kelyje.
Koks Jūsų skyriaus darbo tempas – šachmatai, maratonas ar „Formulė 1“?
Mūsų darbas labiausiai panašus į šachmatus – čia reikia tikslumo, kruopštumo ir gero išmanymo, nes kiekvienas žingsnis turi savo pasekmes.
Koks yra didžiausias mitas apie Jūsų darbą?
Dažniausiai manoma, kad mes „nieko neveikiame, tik geriame kavą“. Tiesa ta, kad mūsų darbas reikalauja daugybės žinių, nuolatinio teisės aktų išmanymo ir atsakomybės. Kiekviena klaida čia gali turėti labai rimtų pasekmių.
Kokia buvo sudėtingiausia, bet kartu ir labiausiai įkvepianti situacija darbe?
Vienas sudėtingiausių laikotarpių buvo ekonominės krizės metais, apie 2008-uosius. Tuomet biudžetas buvo sunkiai surenkamas, darbuotojams teko eiti nemokamų atostogų, o mes turėjome nuspręsti, kurias sritis finansuoti pirmiausia. Tai buvo sunki, bet kartu įkvepianti patirtis – pamatėme, kaip svarbu yra prioritetai ir atsakomybė už kiekvieną sprendimą.
Jeigu darbe turėtumėte supergalią, kokia ji būtų?
Norėčiau, kad biudžeto pajamos visada viršytų planus – kad niekada netrūktų lėšų nei įstaigų darbuotojams, nei rangovams, kad darbai būtų atlikti laiku ir savivaldybei galėtume suteikti dar daugiau galimybių augti bei gražėti.
Ką Jūsų darbas reiškia gyventojams?
Mūsų darbas nėra kasdien matomas, tačiau jo rezultatai juntami. Dažniausiai niekas nepastebi, kai laiku gaunamos algos ar operatyviai atsakoma į klausimus. Bet mus visi pastebi tuomet, kai kažko pritrūksta ar kyla nesklandumų.
Kokią tradiciją turite savo skyriuje?
Turime paprastą, bet labai šiltą tradiciją – kartu paminime gimtadienius. Tai mus suartina ir padaro darnią komandą.
Kuo labiausiai didžiuojatės per pastaruosius metus?
Didžiuojamės kiekvienu atliktu darbu. Didžiuojamės, kai galime padėti gyventojui gauti atsakymą į rūpimą klausimą. Nes kiekviena užduotis – kad ir kokia maža atrodytų – reikalauja pastangų ir atsakomybės, o kartu sudaro visą mūsų veiklos paveikslą.