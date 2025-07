Varėnos pasieniečiai Kalvarijos savivaldybėje sulaikė Estijos pilietį, neteisėtai gabenusį keturis dokumentų neturėjusius afrikiečius. Pirminiais duomenimis, migrantai iš Somalio atkeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, įsibrovė į Latviją. Manoma, kad vedlio pagalba somaliečiai mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.

Ketvirtadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Trakėnų kaimu (Kalvarijos sav.) pastebėjo automobilį „Toyota Corolla“ su estiškais valstybinio numerio ženklais. Įtarus kad juo gali būti gabenami neteisėti migrantai, buvo nuspręsta mašiną sustabdyti ir patikrinti.

Tojotą vairavo 55-erių Estijos pilietis. Be vairuotojo, automobilyje sėdėjo keturi keleiviai, neturėję dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į ES. Pasieniečių patikrinimo metu paaiškėjo, kad jie yra, pirminiais duomenimis, jauni Somalio piliečiai. Afrikiečiai turėjo Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) pažymėjimus, kurie nesuteikia teisės jiems išvykti už Latvijos ribų.

Pirminiais duomenimis, užsieniečiai Latvijoje atsidūrė, neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos. Latvių pasieniečiams įsibrovėlius sulaikius, somaliečiai pasiprašė prieglobsčio, tačiau tai, tikėtina, buvo tik priedanga sulaukti progos tęsti savo nelegalią kelionę į Vakarus. Tokie prieglobsčio prašytojai turi teisę trumpam išeiti iš URC, tačiau kol prašymai nėra išnagrinėti, jiems draudžiama išvykti iš šalies, šiuo atveju – Latvijos. Atėjūnams tai buvo nė motais. Pasinaudodami vedlio paslaugomis, jie iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją pajudėjo į Vakarų Europą.

Apklausiamas Estijos pilietis paaiškino turėjęs migrantus nuvežti į Lenkiją ir už tai būtų gavęs 1 000 eurų atlygį.

VSAT pareigūnai automobilį ir visą jo ekipažą sulaikė. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Estijos pilietį pasieniečiai uždarė į areštinę. Penktadienį jam buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.

Keturi prieglobsčio Latvijoje „prašytojai“ apgyvendinti viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, jie bus perduoti Latvijos pasieniečiams.

Pirmą šių metų pusmetį buvo sulaikyti 352 neteisėti migrantai, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją.

Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio–birželio laikotarpiu, yra padidėjęs pustrečio karto. 2024 m. pirmą pusmetį buvo sulaikyta 140 tokių atėjūnų.

Tarp šiemet įkliuvusių pusketvirto šimto užsieniečių daugiausia buvo Somalio (150) ir Afganistano (53) piliečių. Somaliečių skaičius šiemet yra ypač padidėjęs – per visus 2024 m. jų buvo sulaikyta 52. Lietuvos pasieniečių apklausiami Somalio piliečiai dažniausiai nurodo tokį maršrutą, kuriuo jie bando pasiekti Vakarų Europą: iš Somalio per JAE (Dubajų) vykstama į Rusiją (Maskvą), iš pastarosios – į Baltarusiją, tuomet nelegaliai braunamasi į Latviją. Taip pat nemažai somaliečių nurodo iš savo šalies per Dubajų atvykę tiesiai į Baltarusiją, tada nelegaliai perėję sieną į Latviją.

Į neteisėtą žmonių gabenimą įsitraukę asmenys dažniausiai stengiasi užtikrinti įsibrovėlių į Latviją pasitikimą prie jos sienos su Baltarusija arba prie Latvijos užsieniečių apgyvendinimo vietų ir gabenti juos iš šios šalies tikslo valstybių Vakarų Europoje, dažniausiai Vokietijos, link. Be abejo, šis kelias iš Latvijos planuojamas per ES vidaus sienas, kur nuolatinė kontrolė neatliekama, t. y. per Lietuvą ir Lenkiją.

Neteisėti migrantai iš Latvijos neteisėtai vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais renkasi ir maršrutinius autobusus.

Dalis migrantų būna tie, kuriuos Latvijos pasieniečiai sulaiko ir kurie tuomet šioje šalyje pasiprašo prieglobsčio. Pradėjus tokių prašymų nagrinėjimo procedūras jie nelaukia sprendimų, o iš anksto suplanavę neteisėtai sprunka iš Latvijos ir taip pat bando per Lietuvą bei Lenkiją vykti minėtu nelegaliu maršrutu.

Iš šiemet sulaikytų 352 vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų 157 įkliuvo Lietuvos pareigūnams, 195 – Lenkijos. Tokius atėjūnus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms iš Latvijos.

Per pirmus 6 šių metų mėnesius dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pradėjo 25 ikiteisminius tyrimus. Buvo sulaikytas 31 migrantų gabentojas. Absoliučioje daugumoje tokių atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos, vienu atveju – iš Lenkijos. Tarp Lietuvos pasieniečių sulaikytų neteisėtus migrantus gabenusių asmenų pagal pilietybes daugiausiai buvo Ukrainos (12), Latvijos (4) ir Lietuvos bei Moldovos (po 3) piliečių.