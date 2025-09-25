Atidėtose 24-ojo turo „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje su čempionato lyderiu „Kauno Žalgiriu“ sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:0).
Pirmojoje rungtynių pusėje iniciatyva priklausė šeimininkams, bet jų smūgiams trūko tikslumo, o pavojingą Fedoro Černycho smnūgį atrėmė Ignas Plūkas. Kitoje aikštės pusėje į vartų plotą kamuolį siuntė Titas Milašius, bet šis smūgis Tomo Švedkausko ginamiems vartams rimto pavojaus nesukėlė.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 51 min., kuomet kamuolį galėjęs užvaldyti Dariušas Stankevičius to nepadarė dėl susidūrimo su mačo teisėju, o Fabienas Ourenga po keleto akimirkų tolimu smūgiu nepaliko vilčių I. Plūkui.
Visai netrukus rezultatą išlyginti galėjo Kota Sakurai, bet japono per T. Švedkauską permestas kamuolys praskriejo šalia vartų.
Rungtynių eiga visiškai pasikeitė 82 min., kuomet dėl šiurkščios pražangos prieš Sidy Sanokho po VAR peržiūros buvo pašalintas neseniai į aikštę žengęs šeimininkų saugas Divine‘as Naah.
„Sūduva“ apgulė kauniečių vartus ir savo pasiekė jau per teisėjo kompensuotą laiką. 98 min. po D. Stankevičiaus perdavimo kamuolį galva į „Kauno Žalgirio“ vartus pasiuntė S. Sanokho.
Vėliau marijampoliečiai galėjo ir išplėšti pergalę, bet D. Stankevičiaus spirtą kamuolį varžovai nukreipė į kampinį, o poroje epizodų, kuriuose „Sūduvos“ futbolininkai reikalavo baudinio, arbitrai pražangų nefiksavo.
„Sūduva“ šį sezoną per 4 rungtynes su „Kauno Žalgiriu“ nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Pirmasis A lygos mačas Kaune ir antrasis Marijampolėje baigėsi 0:0, o FPRO LFF taurės turnyro ketvirtfinalio dvikovą laikinojoje sostinėje svečiai laimėjo 2:0.
Po šių rungtynių „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 50 taškų ir toliau užima 3 vietą A lygoje. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais pirmadienį 19 val. namie su Vilniaus „Žalgiriu“.