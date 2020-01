Iš Lietuvos vaikų plaukimo žiemos pirmenybių – su medaliais

Šį savaitgalį, Šiauliuose, vyko Lietuvos vaikų plaukimo žiemos pirmenybės. Gerai varžybose pasirodė Marijampolės sporto mokyklos jaunieji plaukikai. Rungtyniavo 2009-2011 m. gimimo mergaitės ir 2008-2011 m. gimimo berniukai.

Hubertas Gelgota 100 m kompleksu nuplaukė per 1min 13,74 sek ir iškovojo sidabro medalį. 50 m peteliške atplaukė ketvirtas per 33,05 sek. Bronzos medaliais pasipuošė berniukų komanda plaukusi 4×50 m kombinuota estafete – 2.25,73. Aronas Dailyda (trenerė Liucija Žemaitė), Pijus Šimanskas (tr. Dalia Sagaitienė), Adris Klimavičius ir Hubertas Gelgota (tr. Dalia ir Aurimas Kadūnai). Estafetė 4×50 m laisvu stiliumi įveikta per 2 min.07,90 sek. (4 vieta) šioje estafetėje be jau minėtų berniukų plaukė Matas Šalaševičius (tr.D. Sagaitienė).