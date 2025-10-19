Penktadienio vakarą Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai buvo pakviesti į Girėnų bendruomenės namus (Vilkaviškio r. sav.) – pedagogo, knygnešio Petro Kriaučiūno gimtąjį kaimą. Čia vyko jaukus ir prasmingas renginys, skirtas paminėti šio iškilaus Sūduvos krašto šviesuolio 175-ąsias gimimo metines.
Bibliotekos darbuotojai drauge su Girėnų bendruomene prisiminė P. Kriaučiūno gyvenimo kelią. Skambėjo pasakojimai apie žmogų, kurio veikla paliko gilius pėdsakus ne tik krašto, bet ir visos Lietuvos istorijoje.
Kadangi šiais metais minime Marijampolės geležinkelio stoties 100-metį, bibliotekos komanda į Girėnus atsivežė dalelę miesto istorijos – parodą „Stoties aidai“.
Renginio metu bibliotekos darbuotojai pristatė šią parodą, pasidalijo įdomiais faktais ir istorijomis, o taip pat pravedė edukaciją, kviečiančią dalyvius pažvelgti į geležinkelį ne tik kaip į transporto arteriją, bet ir kaip į kultūrinės atminties simbolį.
Dėkojama Girėnų bendruomenei už bendradarbiavimą ir nuoširdų priėmimą.