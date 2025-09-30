Rudens šventės „Zanavykų obuolinės“ metu buvo pagerbti gražiausių sodybų konkurso dalyviai.
Komisijos sprendimu gražiausia sodyba pripažinta Gailinos Matijošaitienės sodyba – tikra jaukumo ir puoselėjamos aplinkos oazė.
Facebook naudotojų simpatijas pelnė ir konkursą laimėjo Janinos ir Algio Jančaičių sodyba, sulaukusi daugiausia palaikymo socialiniuose tinkluose.
Kadangi visos konkurse dalyvavusios sodybos buvo savitos, išradingos ir palikusios neišdildomą įspūdį, komisija nusprendė įsteigti papildomas nominacijas:
- Už ypatingą darbštumą, kruopštumą, rūpestį kiekvienu augalu ir begalinį optimizmą apdovanota Janina Ona Maksvytienė.
- Už įvairovę ir augalų gausą, kurioje žaliuoja mažasis rojus, įvertinti Ilona ir Arūnas Vaičiūnai.
- Už kūrybiškumą, kuris stebina originalumu ir unikaliomis sodybos detalėmis, pagerbti Vida ir Rimvydas Juškaičiai.
Sveikiname visus nugalėtojus ir nuoširdžiai dėkojame dalyviams – jūsų puoselėjamos sodybos yra gražiausias meilės darbui, žemei ir aplinkai pavyzdys, puošiantis visą mūsų kraštą.
Su nekantrumu lauksime jūsų dalyvaujant ir kitais metais!