Išsausėjusi veido oda – dažna problema, galinti užklupti bet kuriuo metų laiku, nepriklausomai nuo orų.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė pasakoja, kad ši būklė gali atrodyti lengvai pataisoma, tačiau tinkamai nesirūpinant, odos sausumas gali virsti diskomfortu, padidėjusiu jautrumu, o ilgainiui gali net sukelti uždegiminių procesų. Ji dalijasi patarimais, kaip teisingai prižiūrėti išsausėjusią veido odą.
Kodėl veido oda išsausėja?
„Veido odos išsausėjimą lydi ir kiti nemalonūs simptomai – tempimo jausmas, pleiskanojimas, šiurkštumas ar paraudimai. Oda tampa jautresnė įprastoms priežiūros priemonėms, greičiau reaguoja į aplinkos pokyčius, o kartais net niežti ar peršti. Itin stiprus sausumas dažniausiai atsiranda aplink nosį, skruostus bei kaktą, kur oda yra plonesnė ir jautresnė“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Anot vaistininkės, veido oda dažniausiai išsausėja keičiantis sezonams – kai orai vėsta ar šyla. Vis dėlto priežasčių yra daugiau: netinkamai pasirinkta kosmetika, stresas, miego stoka, nesubalansuota mityba, oro kondicionieriai ir nepakankamas vandens suvartojimas.
Kaip prižiūrėti išsausėjusią odą?
„Norint palengvinti veido odos sausumą, pirmiausia svarbu rinktis švelnų prausiklį, kuris neardytų apsauginio odos barjero. Tonikai taip pat turėtų būti be alkoholio, kad neištrauktų likusios drėgmės. O drėkinamųjų kremų sudėtyje reikėtų ieškoti hialurono rūgšties, glicerino ar keramidų – šios medžiagos gali padėti atkurti odos barjerą ir išlaikyti vandenį ląstelėse“, – sako vaistininkė T. Gečienė.
Pasak vaistininkės, galima išskirti dažniausias klaidas, ką žmonės daro, norėdami pasirūpinti išsausėjusia veido oda:
„Viena iš jų – per stiprus veido odos šveitimas. Nors iš pradžių atrodo, kad oda tampa lygesnė, iš tikrųjų per intensyvus pilingas pažeidžia apsauginį barjerą, dėl to oda pradeda dar labiau šerpetoti. Kita klaida – per dažnas prausimas. Oda, pernelyg dažnai liečiama valikliais, netenka natūralių riebalų, todėl dar labiau sutrinka drėgmės balansas ir atsiranda papildomas jautrumas“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.
Pasirūpinkite oda iš vidaus
Vaistininkė pabrėžia, kad svarbu rūpintis oda ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Pakankamas vandens kiekis, subalansuota mityba ir tam tikri vitaminai yra būtini sveikai odai.
„Riebalų rūgštys, esančios riebioje žuvyje, linų sėmenyse ar riešutuose, gali padėti sustiprinti odos barjerą. Vitaminai E ir C, gaunami iš žalumynų, uogų, citrusų, gali padėti kovoti su oksidaciniu stresu ir palaikyti odos elastingumą. Tuo tarpu cinkas svarbus dėl savo vaidmens ląstelių atsinaujinime, o B grupės vitaminai gali padėti palaikyti normalią odos regeneraciją bei riebalinių liaukų veiklą“, – T. Gečienė.