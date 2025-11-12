Šakių rajono savivaldybės administracija visą spalio mėnesį kvietė rajono mokinius dalyvauti prevencinėje iniciatyvoje „Saugi šeima – saugus aš“, skirtoje skatinti vaikų sąmoningumą, pagarbą, draugiškumą ir supratimą apie smurto prevenciją bei saugią aplinką be smurto. Iniciatyvos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą atpažinti smurto apraiškas, skatinti bendravimą, kuriame kiekvienas jaučiasi saugus ir gerbiamas.
Piešinių konkurse dalyvavo Šakių rajono mokyklų mokiniai, o darbai vertinti pagal amžiaus grupes ir kūrybiškumą. Iš viso konkursui pateikti 332 piešiniai, iš kurių atrinkta 15 nugalėtojų.
Lapkričio 10 d. Šakių rajono savivaldybėje įteikti konkurso „Saugi šeima – saugus aš“ apdovanojimai.
Kiekvienas dalyvis gavo padėką ir saldžią dovanėlę už kūrybiškumą, o nugalėtojams įteiktos simbolinės dovanos.
Nugalėtojai buvo išrinkti pagal amžiaus grupes:
Ikimokyklinio ugdymo grupė – Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykla „Maži žingsneliai“
- I vieta – Luknė Benesevičiūtė;
- II vieta – Barbora Šeflerytė;
- III vieta – Luknė Valaitytė.
1–4 klasių mokinių kategorija (meno mokykla):
- I vieta – Jonė Černauskaitė, Šakių rajono meno mokykla;
- II vieta – Natalija Kardauskaitė, Šakių rajono meno mokyklos Kudirkos Naumiesčio filialo dailės skyrius;
- III vieta – Agnė Brazaitytė, Šakių rajono meno mokyklos Kudirkos Naumiesčio filialo dailės skyrius.
1–4 klasių mokinių kategorija (bendrojo ugdymo mokyklos):
- I vieta – Vakarė Barauskaitė, Šakių rajono „Nemuno“ mokyklos Kidulių skyrius;
- II vieta – Gytė Kluoniūtė, Šakių „Varpo“ mokykla;
- III vieta – Matas Vitkaitis, Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyrius.
5–8 klasių mokinių kategorija:
- I vieta – Kristupas Jurjonas, Šakių „Varpo“ mokykla;
- II vieta – Gabija Markovaitė, Šakių „Varpo“ mokykla;
- III vieta – Elzė Renin, Šakių „Varpo“ mokykla.
Gimnazijų klasių grupė:
- I vieta – Lukas Valiūnas, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija;
- II vieta – Deimantė Jasulevičiūtė, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija;
- III vieta – Aušrinė Stikliūtė, Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius.
Prizinių vietų darbai eksponuojami Šakių viešojoje bibliotekoje, kur juos bus galima pamatyti iki gruodžio 10 d., minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną.