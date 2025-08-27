Rugpjūčio 22-osios popietę Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka kvietė į literatūrinį maršrutą.
Kartu su renginio dalyviais keliauta tautinio atgimimo keliais, prisimenant XIX a. pabaigos istoriją ir žmones, kurie savo darbais žadino lietuvių tautinę savimonę.
Dalyviai aplankė svarbiausius miesto objektus, susijusius su Rygiškių Jono gimnazijos auklėtiniais – Jonu Basanavičiumi, Vincu Kudirka, Petru Arminu-Trupinėliu, Petru Kriaučiūnu ir kitais šviesuoliais.
Pasivaikščiojimo metu prisiminta knygnešių veikla, tautinio judėjimo idėjos ir Lietuvos valstybės kūrimosi pradžia, atrasti istorijos ženklus, iki šiol išlikusius Marijampolės erdvėse.
Renginys priminė, kad būtent Marijampolė yra tautinio atgimimo židinys, kurio dvasia vis dar gyva mieste ir įkvepia ateities kartas.
Dėkojama dalyviams ir iniciatyvos organizatoriams Kauno apskrities viešajai Ąžuolyno bibliotekai.