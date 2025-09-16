Marijampolės savivaldybės administracija primena, kad nuo rugsėjo 1 d. gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo ateinančiam šildymo sezonui. Jeigu dėl kompensacijų bus kreipiamasi nuo kalendorinių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki einamojo šildymo sezono pabaigos, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę gauti kompensacijas. Taigi, kompensacijas gyventojai galės gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada šildymo sezono metu buvo kreiptasi dėl kompensacijų.
Primename, kad gyventojai turi teisę į kompensacijas, jeigu yra būste deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojasi ir nuomos sutartis yra įregistruota VĮ „Registrų centras“.
Kaip ir praeitą šildymo sezoną, taip ir šį šildymo sezoną bus vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas, piniginės lėšos ir pajamos.
Skiriant kompensacijas į turtą įskaitomas šis bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimas turtas:
1) statiniai, tarp jų ir nebaigti statyti statiniai;
2) privalomos registruoti transporto priemonės;
3) privaloma registruoti žemės ūkio technika;
4) žemė, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių;
5) gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos, jeigu jų bendra vertė viršija 1 160 eurų;
6) akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai, pajai, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų;
7) meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 580 eurų;
8) piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą;
9) gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų, išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti);
10) kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos ar jų dalis, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų;
11) valstybės kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ir atkuriamos santaupos bei kitos atkuriamos lėšos.
Informacijos apie privalomą registruoti turtą, užregistruotą registruose, gyventojams pateikti nereikės, nes šią informaciją savivaldybės administracija gauna iš registrų.
Taip pat, skiriant kompensacijas, atskirai bus vertinamos ir turimos piniginės lėšos, kurios turės neviršyti piniginių lėšų normatyvo šeimai – 15 VRP dydžio vienam ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui, 10 VRP kitam suaugusiam gyvenančiam asmeniui ir 5 VRP dydžio vaikui iki 18 m. VRP-221,0, Eur. Pvz., vienam gyvenančiam asmeniui piniginių lėšų normatyvas -3315,0 Eur, 3 asmenų šeimai (2 suaugę ir 1 vaikas – 3315,0+2210,0+1105,0 = 6630,0 Eur). Todėl, seniūnijų specialistai, priimdami prašymus – paraiškas, gali paprašyti gyventojų pateikti banko sąskaitų išrašus.
Jeigu šeimos turimo turto vertė viršys nustatytą turto vertės normatyvą daugiau kaip 15,0 tūkst. Eur kompensacijos nebus skiriamos. Tačiau, esant mažoms šeimos pajamoms, jeigu turimo turto vertė viršys turto vertės normatyvą ne daugiau kaip 15,0 tūkst. Eur, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną gyvenamąjį būstą, vieną gyvenamųjų teritorijų žemės sklypą, vieną mėgėjų sodų žemės sklypą, žemės iki 1 ha, ne daugiau kaip 2 žemės ūkio technikos priemones, vienas gyvenantis asmuo turi ne daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę, bendrai gyvenantys asmenys – ne daugiau kaip 2 motorines transporto priemones ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, tačiau negauna ar negali gauti paramos iš kitų šaltinių ar jų nepakanka. Šiuo atveju bus surašomas Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas ir prašymas teikiamas svarstyti Piniginės socialinės paramos teikimo komisijoje, kuri įvertins visas aplinkybes ir teiks rekomendaciją dėl kompensacijų skyrimo.
Kompensacijos už šildymą yra skiriamos nepriklausomai, kokiame būste asmuo gyvena: daugiabutyje ar nuosavame name, kuris yra kūrenamas kitu kuru.
Marijampolės savivaldybės taryba yra patvirtinusi vidutines kietojo ar kitokio kuro kainas, t. y. malkų, medienos pjuvenų granulių, pjuvenų medienos briketų, durpių briketų, akmens anglies, suskystintų naftos dujų, dyzelinio krosnių kuro, kurios bus naudojamos kompensacijoms skaičiuoti. Tuo atveju, kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kitoks kuras, nei Tarybos patvirtintas, jo vidutinė kaina prilyginama vidutinei vieno kietmetrio malkų kainai.
Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Tačiau, atskirais atvejais Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo teikdama šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, naudojant kietąjį ar kitokį kurą gali paprašyti pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, kai šildymui naudoja granules, briketus, akmens anglį, suskystintas naftos dujas, dyzelinį krosnių kurą. Nepateikus šių dokumentų, kompensuojamos išlaidos bus apskaičiuotos naudojant patvirtintą vidutinę malkų kainą.
Norint gauti kompensaciją už konkrečią kuro rūšį kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, granulėmis, naftos dujomis, krosnių kuru (dyzelinu) pildant prašymą dėl kompensacijos gavimo gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą ir kt. duomenis), duomenis apie suvartotą elektros energijos bei dujų kiekį, apmokėjimo dokumentus.
Kreipimosi dėl kompensacijų metu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų turi atitikti sąlygas, numatytas LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymo 8 straipsnyje, t. y. asmenys turi dirbti, būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, būti asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, auginti vaiką iki 3 metų ir kt.
Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį, tačiau su tiekėjais turi būti sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba skola turi būti priteista teismo.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 221,0 Eur; 2 VRP – 442,0 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (663,0 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.
Pvz. Dviejų asmenų šeima, šeimos pajamos – 1000,0 Eur. Tokia šeima už šildymą (normatyvinį plotą -50 kv. m. (38+12)) gali mokėti: 1000,0 Eur-442,0 Eur -442,0 Eur = 116, 0 Eur x 10 proc., t. y. ne daugiau 11,60 Eur. Jei mokama suma už šildymą yra 60,0 Eur, tai kompensacija sudarys: 60,0 Eur – 11,6 Eur = 48,4 Eur.
Asmuo gyvena vienas. Pajamos – 700,0 Eur. Asmuo už šildymą (normatyvinį plotą -50 kv. m.) gali mokėti: 700,0 Eur-663,0,0 Eur = 37,0 Eur x 10 proc., t. y. ne daugiau 3,70 Eur. Jei mokama suma už šildymą yra 60,0 Eur, tai kompensacija sudarys: 60,0 Eur – 3,70 Eur = 56,3 Eur.
Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, našlių pensija, pagalbos pinigai, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, ,pajamos, gautos už darbą apygardų, savivaldybių rinkimų komisijose, apylinkių rinkimų komisijose, savivaldybių referendumo komisijose, apylinkių referendumo komisijose) bei dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokos:
1) 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui;
2) 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
3) 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
4) 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
5) 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).
Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:
- kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomojasi) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
- kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomojasi) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.
Taip pat norime priminti, kad, nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.
Kompensacijai gauti pateikiamas Prašymas-paraiška.
Kartu su prašymu-paraiška pateikiami šie dokumentai:
- Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama, išskyrus pajamas kurios yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazėse;
- Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, išskyrus duomenis, kurie yra VĮ Regitra, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro ir Žemės ūkio transporto priemonių registro bei VĮ Registrų centro duomenų bazėse;
- Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir tai patvirtinančius dokumentus, kai asmeniui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas neįregistruotas VĮ Regitros, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro ir Žemės ūkio transporto priemonių registro bei VĮ Registrų centro duomenų bazėse;
- Teismo nutartis (sprendimas) dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo, tėvystės bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
- Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio pažymą, banko sąskaitos išrašą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
- Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą, ir (ar) geriamąjį vandenį – sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismo nutartį (sprendimą) dėl skolos apmokėjimo.
Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.
Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, juos gali pateikti seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atvykus į seniūniją:
- Marijampolės miesto seniūnija: Marijampolė, Laisvės g. 18-6;
- Igliaukos seniūnija: Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g. 19;
- Marijampolės sav., Gudeliai, Vytauto g. 8 ;
- Liudvinavo seniūnija, Marijampolės sav., Liudvinavas, Vytauto g. 6;
- Mokolų seniūnija: Marijampolė, Lietuvininkų g. 18;
- Marijampolės sav., Šunskai, Varpo g. 32;
- Patašinės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18;
- Sasnavos seniūnija, Marijampolės sav., Sasnava, Sūduvos g. 27
Prašymo formą kompensacijai gauti taip pat galite rasti Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.marijampole.lt/12-02-prasymo-paraiskos-busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-ir-karsto-vandens-islaidu-kompensacijoms/821.
Užpildžius šią prašymo-paraiškos formą, pateikti savivaldybės administracijai ją galima ir paštu. Tokiu atveju visi pridedami dokumentai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.