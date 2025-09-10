Kalvarijos savivaldybės administracija informuoja, kad nuo rugsėjo pradžios gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo ateinančiam šildymo sezonui.
Nepasiturintiems gyventojams, kurie dėl kompensacijų kreipiasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu, kompensacijos skiriamos iš karto visam šildymo sezonui jei šildymo sezono metu nėra numatomi besikreipiančio asmens ir bendrai gyvenančių asmenų šeimos sudėties ar gaunamų pajamų pasikeitimai.
Nustatytos formos prašymą ir būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu www.spis.lt arba tiesiogiai atvykus į Kalvarijos savivaldybės administraciją ar savivaldybės seniūnijas. Prieš teikiant prašymą piniginei socialinei paramai gauti, būtina nuvykti į seniūniją užpildyti prašymą pažymai gyvenamosios patalpos savininkui (bendrasavininkiui) gauti.
Skiriant būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas ir (ar) socialinę pašalpą, vertinamos asmenų pajamos (trijų paskutinių mėnesių arba einamojo mėnesio priklausomai nuo to ar buvo pasikeitimų trijų mėnesių bėgyje) ir gyventojų nuosavybės teise turimas turtas, tai yra:
- nekilnojamasis turtas (statiniai, žemė);
- kilnojamasis turtas (transporto priemonės, žemės ūkio technika, ūkiniai gyvūnai);
- finansinis ir kitas vertingas turtas (piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.).
Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru.