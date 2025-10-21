Spalio 24 dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyks READY4TECH – įkvepianti technologijų ir inovacijų šventė, kuri suburs jaunimą, pedagogus, verslo ir mokslo atstovus į vieną erdvę. Tai didžiausias rudens renginys mieste, skirtas tiems, kurie nori pažinti technologijų pasaulį iš arti, išbandyti modernius įrenginius, stebėti robotų varžybas ir dalyvauti kūrybinėse veiklose.
READY4TECH simboliškai atvers duris dviem naujiems Marijampolės projektams – „BeTech akademijai“ ir „RoboForge lygai“. Šios iniciatyvos siekia skatinti jaunimą domėtis inžinerija, programavimu ir kūrybinėmis technologijomis, suteikti galimybę praktiškai išbandyti įvairias veiklas ir atrasti savo vietą ateities profesijose.
RoboForge lyga – robotų kovos ir technologiniai iššūkiai
Vienas laukiamiausių renginio akcentų – RoboForge lygos robotų varžybos, kurios vyks sporto salėje. Čia vyresniųjų klasių mokiniai varžysis trijose kategorijose: „Marijampolė X Robot Games“, „DJI RoboMatch“ ir „LEGO RoboSumo“. Kiekviena jų atspindi skirtingą technologinį lygį ir kūrybiškumo iššūkius.
„Marijampolė X Robot Games“ pritrauks vyresniųjų klasių komandas, kurios sieks pelnyti taškus nacionaliniuose „Lituanica X ROBOT GAMES“ etapuose. „DJI RoboMatch“ dalyviai valdys pažangius DJI „RoboMaster S1“ robotus, lavindami taktinį mąstymą ir reakciją. , O tuo tarpu „LEGO RoboSumo“ varžybose vaikai su savo pačių sukonstruotais robotais bandys išstumti varžovus iš arenos.
Šios varžybos – tai ne tik techninis išbandymas, bet ir galimybė mokiniams ugdyti komandinį darbą, kūrybiškumą bei inžinerinį mąstymą.
Mokslo šou ir kūrybiniai užsiėmimai mokiniams
Renginio metu dalyviai galės pasinerti į mokslo ir atradimų pasaulį. Fizinių ir technologijų mokslo centro (FTMC) STEAM ambasadoriai parengė du įspūdingus fizikos ir chemijos šou, kurie vyks renginių salėje.
Be to, gimnazijos kabinetuose vyks įvairūs praktikumai ir kūrybinės dirbtuvės. MRU Sūduvos akademijos STEAM centras moksleivius kvies dalyvauti bakterijų fermentinio aktyvumo praktiniame užsiėmime ir sužinoti, kaip veikia mikroorganizmai ir jų poveikis aplinkai. FTMC laboratorijų dėka vyks ir chemijos bei fizikos praktikumai, kuriuose mokiniai atliks eksperimentus su realia įranga. Mažesniųjų laukia „Lispos“ mokyklos „RoboMakers Lab“ kūrybinės dirbtuvės, kur jie kurs ir konstruos pirmuosius savo technologinius projektus.
Technologijų paroda – gyvas inovacijų pasaulis
Viso renginio metu veiks interaktyvi technologijų paroda, kurioje dalyviai ir lankytojai galės ne tik stebėti, bet ir patys išbandyti įvairias inovacijas. Parodoje bus pristatomi robotai, 3D spausdintuvai, virtualios realybės akiniai, dronai ir kiti modernūs įrenginiai, skirti tiek pramogai, tiek mokymuisi.
Savo kūrinius pristatys skulptorius Kęstutis Balčiūnas, kurio darbai sukurti 3D spausdintuvu, o dronų ekspertas Povilas dalinsis patirtimi ir pademonstruos, kaip iš oro gimsta preciziški vaizdai. MRU Sūduvos akademijos STEAM centras atveš roboto ranką, Vilkaviškio grūdai – įspūdingo dydžio agro-droną, o KTU ir Vilnius Tech atstovai pristatys studentų kurtus autonominius robotus, dirbtinio intelekto sistemas bei studijų galimybes technologijų srityje. Pramogų loftas pakvies pasinerti į VR žaidimų pasaulį ir išbandyti balansavimo technologijas. Ši paroda taps gyvu inovacijų pasauliu, kuriame susitinka kūrėjai, inžinieriai ir smalsūs mokiniai.
READY4TECH programa spalio 24 d. Sūduvos gimnazija
- 8.45-9.15 Komandų registracija
- 9.00-10.20 Bakterijų fermentinio aktyvumo praktikumas
- 9.00-10.20 RoboMakers Lab praktikumas pradinukams
- 9.15-10.30 Instruktažas komandoms/bandomieji važiavimai
- 10.00-14.00 Technologijų paroda
- 10.00-10.20 Ready4tech renginio atidarymas
- 10.20-10.50 FTMC šou gimnazistams
- 10.30-13.30 RoboForge varžybos
- 11.00-12.00 Kids challenge
- 11.00-11.45 Chemijos praktikumas gimnazistams
- 11.00-11.45 Fizikos praktikumas gimnazistams
- 12.00-12.45 FTMC šou jaunesniesiems
- 13.30-14.00 RoboForge apdovanojimai
Parodų erdvė
- Skulptoriaus Kęstučio Balčiūno autorinės skulptūros sukurtos 3D spausdintuvu.
- Dronų eksperto Povilo Stankūno profesionalūs dronai.
- STEAM centro roboto ranka ir jos galimybės.
- „Vilkaviškio grūdų“ įspūdingo dydžio agro-dronas.
- KTU dr. Virginijus Baranauskas pristatys mobilius robotus su DI bei studijų galimybes.
- KTU informatikos fakulteto VR sistemos.
- KTU MIDF fakulteto važiuojantis kartingas-lagaminas.
- MTEC vakuumo generavimo stendas su slėgio jutikliais ir relėmis.
- „Vilnius Tech“ supažindins su savo robotukais.
- „Pramogų loftas“ leis išbandyti VR, Go Balance žaidimą bei interaktyvų žaidimų stendą
- Renginio erdvę puoš „Hexomedos“ erdvinės projekcijos.
Marijampolė tampa inovacijų miestu
READY4TECH – tai ne tik renginys, bet ir judėjimo pradžia. Ši šventė sujungia švietimo įstaigas, verslą ir mokslo centrus, siekiančius kurti ateities technologijų ekosistemą regione.
Šiuo renginiu siekiama parodyti, kad technologijos gali būti įdomios, prieinamos ir įkvepiančios. Tai diena, kai mokslas, kūryba ir inžinerija tampa švente visai bendruomenei.
Partnerių ir rėmėjų svarba
Renginį organizuoja VšĮ LISPA, kartu su visu būriu partnerių ir rėmėjų, kurie padeda pasiekti, kad abu projektai ir READY4TECH renginys galėtų tapti dar pažangesni ir plačiau prieinami visuomenei.
Dėkojame:
Partneriai – Visuomenės ir verslo plėtros institutas, Marijampolės VVG, „Rainos svajonės“.
Edukaciniai partneriai – Sūduvos gimnazija, MRU Sūduvos akademija kartu su STEAM centru, Marijampolės profesinio rengimo centras (MTEC), Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, Jono Totoraičio progimnazija, Kauno technologijos universitetas (KTU), Vilnius Tech, FTMC.
Parodos dalyviai – ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“, Kęstutis Balčiūnas, Povilas Stankūnas, „Hexomeda“, „Pramogų loftas“.
„RoboForge lyga“ generalinis rėmėjas – UAB „CIE LT Forge“. Pagrindiniai rėmėjai – UAB „Stevila“, UAB „Espro servisas“, „KUKA Nordic“ AB, UAB „Techvitas robotika“.
Informaciniai rėmėjai – portalas „Sūduvos gidas“, „Suvalkietis“, Marijampolės TV.