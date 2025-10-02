Trečiadienį Marijampolės kultūros centro mažojoje salėje pakvipo arbata, skambėjo muzika ir nuoširdūs pokalbiai – čia vyko tradicija tapusi „Senjorų arbatėlė su meru“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Tai buvo ypatinga proga pabūti drauge – pasidalinti šypsenomis, pasikalbėti, išgirsti vieniems kitus. Kiekvienas arbatos puodelis ir saldus gardėsis tapo mažyte bendrystės dalele, sukūrusia jaukią, širdžių šiluma pripildytą atmosferą. Ši šventė priminė, kad senjorų gyvenimo patirtis, išmintis ir buvimas šalia yra tikra dovana visai bendruomenei.
Kartu su senjorais džiaugėsi ir juos sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemerai Artūras Visockis ir Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Tarybos nariai ir Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė.
„Šiandien, minėdami Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, norime pagerbti jus ir padėkoti už viso gyvenimo darbus, už šypsenas bei patirtį, kuria dalijatės su bendruomene. Linkiu sveikatos – svarbiausio turto,“ – kalbėjo meras Povilas Isoda.
Šventinę nuotaiką kūrė kapela „Vaivora“ (vadovas A. Maziliauskas), dovanojusi gražiausias dainas ir muziką, kuri nepaliko abejingų – senjorai šypsojosi, plojo, o kai kurie net ir noriai įsitraukė į šokius.
Renginys tapo jaukiu bendrystės rytmečiu, kai svarbiausia buvo ne tik muzika ar vaišės, bet ir bendravimas, draugystė bei galimybė pabūti drauge.