Ar įmanoma per savaitę patirti tiek daug, kad tai pakeistų tavo požiūrį į save, kitus ir visą pasaulį? Jaunimo mainai – būtent tokia veikla, kurioje jauni žmonės iš skirtingų šalių susitinka ne tik mokytis, bet ir augti kartu.
Kas yra jaunimo mainai?
Jaunimo mainai – tai Europos Sąjungos programos „Erasmus+” remiami susitikimai, kuriuose jaunuoliai iš skirtingų šalių susitinka mokytis ir bendradarbiauti. Čia vyksta diskusijos, kūrybiniai užsiėmimai, sportas, žaidimai ar veikla gamtoje. Tai nėra atostogos ar turizmas – jaunimo mainai suteikia galimybę pažinti kitas kultūras, kurti draugystes ir ugdyti svarbius įgūdžius.
Kodėl jie tokie svarbūs?
Jaunimo mainai padeda atskleisti, kad Europa – ne abstrakti sąvoka, o gyvi žmonės su savo istorijomis, tradicijomis ir patirtimis. Jie stiprina gebėjimą bendrauti įvairiose situacijose, skatina kūrybiškumą, suteikia pasitikėjimo savimi ir padeda jauniems žmonėms išdrįsti išeiti iš savo komforto zonos. Be to, tokie projektai ypatingai vertingi jaunuoliams, kurie ieško naujų draugų, trokšta išbandyti save tarptautinėse veiklose ar siekia įgyti naujų įgūdžių, praversiančių ateityje.
„Feels like…” – jaunimo mainai, kurie paliko pėdsaką
Visuomenės ir verslo plėtros institutas 2025 m. rugpjūčio 19–25 d. Vilkaviškio rajone organizavo tarptautinius jaunimo mainus „Feels like…”, į kuriuos subūrė 36 jaunuolius iš Lietuvos, Latvijos, Sakartvelo, Ispanijos ir Italijos.
Projekto tikslas buvo skatinti jaunuolius tyrinėti savo emocinę ir fizinę savijautą per kūrybines bei komandines veiklas, stiprinant tarpkultūrinį supratimą ir atsparumą gyvenimo iššūkiams.
Per savaitę jaunuoliai dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose – nuo sporto iki kūrybinių dirbtuvių, nuo diskusijų iki tarpkultūrinių vakarų, nuo plaukimo baidarėmis Šešupe iki karaoke dainų vakaro. Jie ne tik mokėsi vieni iš kitų, bet ir kūrė artimus ryšius, kurie, kaip patys sako, tęsiasi toliau už projekto ribų – visam gyvenimui.
Štai kaip savo patirtį jaunimo mainuose apibūdina patys dalyviai:
– „Perlipau per save anglų kalboje – net mokykloje pradėjau drąsiau kalbėti. Be to, supratau, kad galiu pasitikėti žmonėmis, net jei juos pažįstu tik savaitę” (Denisa, Lietuva).
– „Iš pradžių bijojau, kad man nepatiks, bet jau pirmą dieną supratau – tai nuostabi patirtis” (Alessio, Italija).
– „Šokiai kultūrinių vakarų metu buvo šilčiausi ir įsimintiniausi momentai. Jei ne šie mainai, turbūt vis dar bijočiau bendrauti su žmonėmis” (Paula, Latvija).
– „Šis projektas padėjo man tapti atviresniam, labiau bendraujančiam ir įvertinti akimirkas su kitais žmonėmis” (Fernando, Ispanija).
– „Supratau, kad bendrauti su nepažįstamais nėra taip sunku, kaip maniau. Radau daug bendraminčių” (Giorgi, Sakartvelas).
Šios patirtys parodė, kad jaunimo mainai – tai kur kas daugiau nei išvyka į kitą šalį. Tai kelionė į save, į draugystes ir į naujus atradimus. Dalyviai parsivežė ne tik naujų draugų kontaktus, bet ir pasitikėjimą savimi, drąsą bendrauti, platesnį kultūrų supratimą bei atradimą, kiek daug stiprybių slypi juose pačiuose.
Kodėl verta dalyvauti jaunimo mainuose?
Jaunimo mainai išties keičia gyvenimus – jie praplečia pasaulėžiūrą, ugdo sąmoningumą apie pasaulį ir kultūrų įvairovę. Čia jauni žmonės atranda, kad drąsa peržengti savo baimes atveria kelią į didžiausius atradimus apie save, o skirtingos kultūros ne atskiria, bet suartina. Kaip sakė viena projekto dalyvė: „Nesijaučiau liūdna nė akimirkos, nors paprastai mane išvargina buvimas tarp daug žmonių. Šiuose mainuose viskas buvo kitaip.”
Jaunimo mainai – tai erdvė, kurioje gimsta draugystės, užauga pasitikėjimas savimi ir atsiveria platesnis pasaulio suvokimas. Kaip sako patys dalyviai, jaunimo mainai – tai savaitė, kuri gali duoti daugiau nei metai įprasto gyvenimo.
Jaunimo mainus „Feels like…” bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Marijampolės savivaldybė.