Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupių konkursinis festivalis „Jievaro tiltu 2025“ – tai ilgametes tradicijas turintis, liaudiško šokio ir dainų švenčių tradicijų tęstinumą puoselėjantis projektas, kurio metu gilinamasi į jauno žmogaus susidomėjimą lietuviškojo šokio šaknimis. Projektas, paremtas liaudiško šokio pagrindais, ne tik skatino šio žanro sklaidą, bet ir sudarė galimybę liaudies šokio integracijai šiuolaikinio jauno žmogaus kūrybiniame lauke.
Projektas vyko pusmetį, vienos veiklos buvo keičiamos kitomis, o kad liaudies šokis taptų patrauklesne laisvalaikio užimtumo forma vaikų ir jaunimo tarpe, projekte buvo numatyta įtraukti šiuolaikinio šokio elementus ir su profesionalių choreografų pagalba plėtoti liaudies šokio pateikimo galimybes. Liaudiškų šokių grupių nariai susitiko su profesionaliais choreografais ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Vyko kūrybinės laboratorijos, kurių esmė – liaudiško šokio ir kitokio šokio žanro dubliavimo galimybės. Su jaunimu dirbo ir kūrybines laboratorijas vedė profesionalūs choreografai: Edmundas Žička „Liaudiškos polkos kūrybinė dirbtuvė“, Sonata Jankienė „Sūduvos krašto choreografinis palikimas“. Šokėjai dalyvavo ir profesionalių šiuolaikinio šokio choreografų Andrius Stakelės, Manto Ūso, Mariaus Pinigio, Adrian Carlo Bibiano kūrybinėse dirbtuvėse. Kūrybines dirbtuves „Aktorinio meistriškumo pagrindai šokėjams“ vedė profesionali kino ir televizijos, audiovizualinių menų ir renginių režisierė Gabrielė Nazaraitė-Masevičienė . Dirbtuvėse dalyvavo liaudiškų šokių grupė „Pynė“, kuri su choreografais gilinosi į liaudies šokio pateikimo galimybes ir kūrybiškai eksperimentavo.
Projekto dalyviams ir visiems besidomintiems šokiu buvo pristatytas Šokio trupės NUEPIKO (Kaunas) interaktyvus šokio spektaklis „4 Viktorai“.
Rugsėjo mėnesį liaudiškų šokių grupių vadovams buvo surengtas seminaras „Kūrybiškumo lavinimas liaudies šokio kontekste“, kurį vedė Nacionalinio kultūros centro choreografijos skyriaus vyr. specialistė Živilė Adomaitienė.
Skatinant vaikų ir jaunimo domėjimąsi tautiniu šokiu, taipogi prisidedant prie Lietuvos dainų švenčių tradicijų tęstinumo, puoselėjant tautinių šokių kolektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, sudarant tinkamas sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinių gebėjimų ugdymui bei sklaidai spalio 18 dieną į Šakių kultūros centrą sugužėjo daug šaunaus jaunimo (apie 300 šokėjų) iš visos Lietuvos. Nepabūgę iššūkių ir vedami jaunatviško maksimalizmo kuo gražiau pasirodyti respublikiniame „Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupių konkursiniame festivalyje „Jievaro tiltu 2025” atvyko VYŽELĖ (Vilkaviškis), NEMUNĖLIS (Jurbarkas), SUVARTUKAS (Plungė), VIEVERSA (Utena), ŽIRGINĖLIAI (Plungė), LIUOKSINIS (Šiauliai), ŠĖLTINIS (Šiauliai), DIEMEDĖLIS (Kuršėnai), ŠERMUKŠNĖLĖ (Šiauliai), KIBIRKŠTĖLĖ (Joniškis), AUŠRA (Biržai). Šio renginio šeimininkai Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė PYNĖ dovanojo naujausius savo šokius svečiams, komisijai ir žiūrovams.
Tikrai tą dieną scenoje „karaliavo“ sceninis šokis, šypsenos, spalvos, gera emocija, muzika ir jaudulys. Žiūrovai, svečiai o ir patys šokėjai turėjo galimybę pamatyti naujos kūrybos, šiuolaikiškai išplėtotus liaudies tradicinius šokius ir jų muziką, galėjo pasigrožėti tautinio kostiumo įvairove, pajusti į šėlstančio jaunimo energiją ir gerą nuotaiką.
Šokėjų atliekamus šokius vertino kompetentinga komisija. Festivalio – konkurso metu visiems buvo naudinga stebėti specialiai ruoštas kompozicijas, naujus ir seniau šokamus sceninius šokius, kuriuos vertino komisija bei skyrė specialias festivalio nominacijas. Komisijos pirmininkė Živilė Adomaitienė, nariai: Gražina Kasparavičiūtė, Edmundas Žička, Ernesta Tamaliūnienė, Aušra Krasauskaitė.
„Jievaro tiltu 2025“ nugalėtojai:
LAUREATAS ir 400 eurų prizas – Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė)
Jaunimo kategorija:
I laipsnio diplomas ir 250 eurų prizas – Plungės kultūros centro liaudiškų šokių studija „Suvartukas“ (vadovė Ilona Baltikauskaitė)
II laipsnio diplomas ir 150 eurų prizas – Utenos kultūros centro šokių ansamblis „Vieversa“ (vadovė Roberta Macelienė)
III laipsnio diplomas ir 100 eurų prizas – Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos šokių studija „Kibirkštėlė“ (vadovės Sandra Paulavičienė ir Adelė Marija Paulavičiūtė)
Jaunuolių kategorija:
I laipsnio diplomas ir 250 eurų prizas – Utenos kultūros centro šokių ansamblis „Vieversa“ (vadovė Roberta Macelienė)
II laipsnio diplomas ir 150 eurų prizas – Šiaulių Didžvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ II grupė (vadovai Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Petrauskė, Germanas Urbonavičius)
III laipsnio diplomas ir 100 eurų prizas – Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“.
Lietuvos choreografų asociacijos pirmininkas, Vilniaus miesto tautinių šokių ansamblio „Sietuva” meno vadovas Edmundas Žička specialius apdovanojimus – diplomus skyrė „Šermukšnėlės“ vadovui Evaldui Račkauskui „Už geriausią naujo šokio choreografiją“ ir Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvui „Aušra“ už išraiškingiausiai atliktą šokį „Linksmapolkė“.
Labai džiaugiamės, kad vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupių konkursinis festivalis „Jievaro tiltu 2025“ sėkmingai suvienijo jaunimo šokių kolektyvus iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Renginys tapo gražia tradicija, puoselėjančia tautinio šokio meną, jaunų žmonių kūrybiškumą ir bendrystę. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, jų vadovams ir žiūrovams už šilumą, energiją, bei meilę lietuviškam šokiui. Sakome „iki kitų susitikimų – lai „Jievaro tiltas“ mus dar ne kartą suveda šokio ritmu!”
Projektą „Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupių konkursinis festivalis „Jievaro tiltu 2025“ finansavo Lietuvos kultūros taryba bei Šakių rajono savivaldybė, Šakių kultūros centras.
Projektą finansuoja: