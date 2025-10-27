VidSpalio 24 dieną Kalvarijos savivaldybėje vyko tradicinė žemdirbių šventė, subūrusi rajono ūkininkus, žemės ūkio bendruomenę ir svečius. Tai graži proga padėkoti žemdirbiams už kasdienį triūsą ir pasidžiaugti jų pasiekimais.
Renginio dalyvius sveikino Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Darius Kuprelevičius bei meras Nerijus Šidlauskas.
Už atsakingą darbą, inovatyvumą ir indėlį puoselėjant Kalvarijos krašto žemės ūkį meras įteikė padėkas šiems ūkininkams: Arnoldui Barkevičiui, Algimantui Belzui, Vidui Bubinui, Visvaldui Kaknevičiui, Arvydui Murauskui. Taip pat padėkojo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje veikiantiems medžiotojų klubams už bendruomeniškumą ir sveikino juos su artėjančia Medžiotojų diena – Šv. Hubertu.
Dovanos įteiktos klubams: „Medžioklis“, „Liubavas“, „Tauras“, „Šleinės“, „Jurgežeriai“, „Šaltieji šaltiniai“ ir „Žaltytis“.
Renginyje sveikinimo žodžius taip pat tarė Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Tadas Prajara ir Kazys Starkevičius, AB „Linas Agro“ regiono agronomė Laima Gruodienė, Pasėlių savidraudos fondo „VH Lietuva“ Pietų Lietuvos regiono vadovas Laurynas Gedgaudas bei Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Sigutis Jundulas.
Dėkojame organizatoriams, dalyviams ir šventės rėmėjams: AB „Linas Agro“, UAB „Šaltekšnis“, medžiotojų klubams „Medžioklis“, „Liubavas“ ir „Tauras“.
Šventė tapo puikia proga dar kartą pabrėžti žemdirbio darbo svarbą, pasidžiaugti bendryste ir stipriu Kalvarijos krašto ūkininkų bendradarbiavimu.