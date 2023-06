Keliuose elektromobilių skaičiui augant, kyla didesnis ir įkrovimo stotelių poreikius. Valstybė skatina gyventojus pereiti prie mažiau taršaus transporto, todėl siūloma parama elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimui. Tai padeda nemažai sutaupyti, tačiau gyventojams vis dėlto iškyla tam tikrų kliūčių. Aptarkime, ką reikėtų įvertinti dar prieš tokios stotelės įrengimą.

Kur bus įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė?

Elektromobilių įkrovimo stotelės gali būti įrengiamos šalia daugiabučių, požeminėse stovėjimo aikštelėse, garažuose, greta individualaus namo. Svarbiausia prieš planuojant tokios stotelės įrengimą yra atkreipti dėmesį į elektros įvado galią. Ją galima sužinoti prisijungus prie ESO sistemos. Įvado galia yra vienas iš parametrų, lemiančių, kaip greitai krausis elektromobilis (tai taip pat priklauso ir nuo paties elektromobilio bei pasirinktos stotelės). Nuo galios priklauso ir kokią įrangą pasirinkti įkrovimui, mokėti už tas technines galimybes, kurių negalėsite panaudoti, neapsimoka.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į patį elektromobilį – kaip jis turi krautis numatyta jo techniniuose parametruose ir gamintojo rekomendacijų būtina paisyti. Reikėtų rinktis tokią įkrovimo stotelės įrangą, kuri geriausiai tinka turimam elektromobiliui.

Sutaupyti įsirengiant elektromobilių įkrovimo stotelę padeda parama

Elektromobilių įkrovimo stotelės prie namų užtikrina patogumą, o valstybė skatina tvarius sprendimus ir remia tokių stotelių įrengimą. Tai puiki galimybė sumažinti stotelės įrengimo kaštus. Pagal kompensacijų programą fiziniams asmenims gali būti padengiama iki 40 proc. išlaidų, jei įkrovimo stotelė įrengiama nuosavame name, garaže ar sodyboje, ir iki 60 proc., jei ji įrengiama daugiabučių namų nuosavose stovėjimo vietose. Norint gauti paramą numatytas tik vienas ribojimas – stotelės galia negali mažesnė nei 7 kW ir didesnė kaip 22 kW.

Paramos suma gali sudaryti apie pusę ar net daugiau reikalingų investicijų, tad tai reikšminga pagalba siekiant sumažinti išlaidas. Pasinaudoti kompensacijų programa išties verta – taip ne tik sutaupysite, bet ir nuosavos elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas atsipirks greičiau.

Kiek kainuos elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas?

Tikslią įrengimo kainą pasakyti gali tik specialistai, įvertinę, kur ir kokia įranga bus montuojama. Vis dėlto remiantis vidutiniais skaičiavimais, prireiks nuo 1500 EUR investicijos. Tiesa, privačių namų savininkams stotelės įrengimas kainuos šiek tiek pigiau. Pasinaudojus parama stotelės įrengimui reikalingas išlaidas galima sumažinti beveik trečdaliu ar daugiau (priklausomai nuo bendros sumos).

Dvejojantiems, ar verta investuoti į nuosavą stotelę, specialistai pataria įvertinti ne tik išlaidas, bet ir patogumą – krauti automobilį šalia namų yra daug patogiau. Be to, skaičiuojama, kad vidutinis elektromobilių įkrovimo stotelės atsiperkamumas siekia iki dvejų metų (galutinis skaičius priklauso nuo to, koks elektromobilis ir įkrovimo įranga naudojama, kiek kilometrų nuvažiuojama).

Vertinant apskritai, reikia nepamiršti, kad perkant elektromobilį teks galvoti ir apie įkrovimo stotelės įrengimą. Atsižvelgiant į šiandieninę elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūrą, akivaizdu, kad nuosava krovimo stotelė yra vienas patogiausių ir pigiausių sprendimų. Gamintojai ir tiekėjai siūlo kokybišką įrangą už palyginti nedidelę kainą, o sutaupyti padeda ir galimybė pasinaudoti parama.