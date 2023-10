Renkantis naują išmanųjį telefoną įprasta įvertinti jo galią, kameros sistemos savybes ir, žinoma, kainą. Vis dėlto, įsigyjant naują įrenginį vertėtų atsižvelgti ir į tai, kiek ilgai galėsite juo saugiai naudotis.

Pasak ekspertės, kiekvienas išmanusis telefonas turi savo „galiojimo laiką“ – laikotarpį, kai vis dar yra vykdomi jo programinės įrangos ir saugumo atnaujinimai. Tad kaip žinoti, kada telefonas jau yra pasenęs?

Kada baigiasi programos atnaujinimai?

Paprastai tariant, išmaniojo telefono „galiojimo laiko“ pabaigą galima vertinti pagal tai, kiek ilgai jis gauna gamintojo naujinimus. Pavyzdžiui, „Apple“ neseniai išleido „iOS 17“ programinės įrangos atnaujinimą, kuris skirtas visiems „iPhone“ modeliams nuo „iPhone X“ serijos, pradėtos gaminti 2018 metais.

„Tai, kad penkerių metų senumo „Apple“ telefonai gauna tokias pačias programinės įrangos funkcijas, kaip ir visiškai naujas „iPhone 15“, yra gamintojo išskirtinumas, o ne bendras rinkos standartas. Pavyzdžiui, „Samsung“ įsipareigoja pateikti keturis „Android“ atnaujinimus tam tikriems įrenginiams, o „Xiaomi“ atnaujinimus vykdo priklausomai nuo modelio, pavyzdžiui, „Redmi“ serija gauna 1–2 „Android“ atnaujinimus“, – sako Indrė Bertašienė, „Tele2“ telefonų kategorijos vadovė.

Ekspertė pataria, kad norint rasti informacijos apie konkretų įrenginį praversti gali specializuotos interneto svetainės, kuriose nurodomi saugumo ir programinės įrangos atnaujinimų duomenys. Vienas tokių įrankių – svetainė „endoflife.date“, kurioje galima matyti nuolat atnaujinamą tokių prekių ženklų, kaip „iPhone“, „Pixel“, „Galaxy“ ir kitų telefonų atnaujinimų skaičiuoklę.

Svarbūs ir saugumo atnaujinimai

Anot I. Bertašienės, svarbu atsižvelgti ir į kitą svarbų požymį – saugumo atnaujinimų laikotarpį. Šie atnaujinimai senesniems telefonams išduodami ir pasibaigus pagrindiniams programinės įrangos atnaujinimams. Tokiu būdu koreguojamos svarbios pažeidžiamosios vietos ir įrenginiai gali būti saugūs, net jei juose nebėra naujų patobulintų funkcijų.

„Pavyzdžiui, „Samsung“ saugumo atnaujinimai teikiami penkerius metus nuo įrenginio išleidimo. „Apple“ konkretaus fiksuoto laikotarpio saugumo atnaujinimams neturi, tačiau įprastai juos teikia dar metus ar dvejus po to, kai baigiasi programinės įrangos atnaujinimai. Galima sakyti, kad po septynerių metų nuo išleidimo „Apple“ produktai paskelbiami pasenusiais“, – teigia I. Bertašienė.

Ji priduria, kad saugumo atnaujinimai užtikrina, jog prietaisas išliktų apsaugotas nuo kylančių kibernetinių grėsmių net ir nustojus veikti programinės įrangos atnaujinimams. Nors pasibaigus saugumo atnaujinimams telefonas veiks ir toliau, ilgainiui galite pastebėti tam tikrus trukdžius.

„Pasibaigus saugumo atnaujinimams jūsų prietaisas staiga nenustos veikti. Jei jo viduje esantys komponentai vis dar veikia, galėsite ir toliau naudoti prietaisą taip, kaip iki šiol. Tačiau laikui bėgant galite pastebėti, kad kyla problemų su kai kuriomis programėlėmis. Jos gali nustoti veikti arba veikti nesklandžiai“, – pastebi I. Bertašienė.

Be to, saugumo atnaujinimai svarbūs siekiant išvengti įsilaužėlių, kurie gali pavogti jūsų duomenis, dokumentus ar net banko prisijungimus. Geriausias būdas to išvengti – atsinaujinti įrenginį, o iki tol senuoju telefonu naudotis atsargiai – nesisiųsti įtartinų programėlių, naudoti dviejų žingsnių autentifikavimą savo paskyrose ir saugiai užrakinti ekraną. Be to, nusprendę atsisveikinti su senuoju telefonu, nepamirškite jo atiduoti perdirbti.