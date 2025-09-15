Marijampolėje iškilmingai paminėta ypatinga sukaktis – Tauro partizanų apygardos 80-metis. Šią iškilmingą dieną sustojome prisiminti ir pagerbti tuos, kurie aukščiausią savo turtą – gyvenimą – atidavė už Lietuvos laisvę.
Visos dienos renginiuose Tauro partizanų apygardos sukakčiai atminti dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos nariai, LR Seimo pirmininkas Juozas Olekas, LR Seimo nariai ir daugybė garbingų svečių.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis išskyrė, kad prieš 80 metų mūsų tauta patyrė ne tik kraujo praliejimą ir išdavystes, bet kartu išsaugojo ir nepalaužiamą viltį: „Prieš 80 metų mūsų tauta patyrė ne tik kraujo praliejimą ir išdavystes, bet kartu išsaugojo ir nepalaužiamą viltį. Būtent ši viltis atvedė mus į dabartį – į laiką, kai galime laisvai kalbėti sava kalba, saugoti tradicijas ir patys kurti savo šalies ateitį. Mes turime būti dėkingi tiems, kurie pasirinko sunkų kovos kelią ir drąsiai stojo prieš okupantą. Tai įpareigoja ir mus – mylėti Lietuvą, saugoti jos laisvę ir perduoti šias vertybes ateities kartoms.“
Sekmadienį Marijampolėje jautėsi tyli pagarba. J. Basanavičiaus aikštėje pristatyta paroda „Gyvenimą paaukoję tautai ir Tėvynei“ kvietė sustoti prie partizanų istorijų ir susimąstyti apie jų pasirinkimus. Iš aikštės visi norintys leidosi į partizanišką žygį į Skardupius – kelią, primenantį pasiaukojimo taką, kuriuo kadaise ėjo laisvės kovotojai. Prie Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus atidengta atminimo lenta įprasmino ne tik jų vardus, bet ir jų dvasios stiprybę.
Skardupių bažnyčioje aukotos šv. Mišios už žuvusius, o tremtinių choro „Godos“ giesmės nuskambėjo tarsi jautrus tiltas tarp praeities ir dabarties. Vėliau prie paminklo Tauro apygardai vyko partizanų ąžuolyno sodinimas – gyvas simbolis, kad jų pasiaukojimas auga kartu su mumis ir lydės ateities kartas, o viską vainikavo garsaus choro „Ąžuoliukas“ koncertas.
Tai buvo diena, kupina rimties ir susikaupimo, bet kartu ir dėkingumo. Ji priminė, kad mūsų laisvė yra neatsiejama nuo Tauro apygardos partizanų pasiaukojimo. Pagerbdami jų atminimą, dar kartą suvokėme, kokia didelė vertybė yra Lietuva, ir kokią pareigą turime ją saugoti.