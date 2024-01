Pupelės – dažnas produktas įvairiuose receptuose žiemą. Jos tinka sočioms salotoms, sriuboms bei troškinių papildymui įvairių jų rūšių skoniais.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog šis produktas – puikus augalinės kilmės baltymų šaltinis, tad tai paverčia pupeles universaliu ingredientu tiek vegetarų, tiek ir visavalgių žmonių virtuvėse. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, jog turint pupelių perteklių visuomet galima jas užsišaldyti: taip bus galima išvengti bereikalingo maisto švaistymo, daugiau sutaupyti bei visuomet turėti pupelių po ranka. Grįžtant šalčiams švelnų pupelių skonį verta papildyti išraiškingu „Tikka masala“ prieskonių mišiniu ir išbandyti šildantį pupelių kario receptą.

Tinka įvairios mitybos žmonėms

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog pupelės – tai, kaip ir kitos ankštinės daržovės, puikus augalinės kilmės baltymų šaltinis, tad šis produktas tinka tiek visavalgiams, tiek specialių mitybos poreikių turintiems žmonėms – vegetarams ir veganams.

„Baltymai – itin svarbi maistinė medžiaga, būtina raumenų atsinaujinimui, hormonų gamybai ir viso žmogaus organizmo vystymuisi. Taip pat pupelėse yra mažai riebalų, o ta dalis, kuri yra šiame produkte – tai sveikatai palankūs naudingi nesotieji riebalai, prisidedantys prie cholesterolio koncentracijos reguliavimo, kas itin svarbu mažinant širdies ligų riziką. Be abejonės, jose gausu vitaminų bei mineralų, kurie būtini optimaliai sveikatai palaikyti: randama folio rūgštis, svarbi ląstelių dalijimuisi ir DNR sintezei bei kalio, kuris naudingas ne tik širdies sveikatai, bet ir kraujospūdžio reguliavimui“, – sako dr. E. Gavelienė.

Skatina sotumo jausmą ir gerina įvairias organizmo funkcijas

Gydytoja dietologė taip pat atkreipia dėmesį, jog pupelės turtingos tiek tirpiomis, tiek ir netirpiomis skaidulomis, o ši maistinė medžiaga būtina žarnyno sveikatos palaikymui, gerųjų bakterijų puoselėjimui.

„Pupelėse esantis skaidulų kiekis palaiko virškinimo sistemos sveikatą, prisideda prie cukraus kiekio kraujyje reguliavimo, o kartu su gausiu baltymų kiekiu, skaidulos prisideda prie sotumo užtikrinimo, tai palengvina ir kūno masės reguliavimą. 100 g pupelių yra apie 50 procentų dienos geležies normos, ši medžiaga būtina deguonies pernešimui kraujyje. Be to, 100 g pupelių yra beveik pusė dienai reikalingos magnio dozės, o pastarasis, be viso kito, dar ir palaiko raumenų ir nervų funkciją. Ankštinės daržovės dar yra puikus fitonutrientų šaltinis. Pupelėse esantys flavonoidai ir polifenoliai padeda kovoti su oksidaciniu stresu, mažina lėtinį uždegimą organizme ir apsaugo ląsteles nuo pažeidimų, kurie gali sukelti lėtines ligas“, – vardija dr. E. Gavelienė.

Kaip pasiruošti pupelių atsargų?

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, jog įsigijus didesnį kiekį pupelių taip pat svarbu gerai apmąstyti, kaip efektyviai jas išnaudoti: kartais vienam receptui užtenka tik jų saujos, tad šaldymas gali būti puikus sprendimas ieškant, kaip išsaugoti šio produkto perteklių.

„Norėdami užšaldyti pupeles, iš pradžių jas nuplaukite. Tada užvirinkite puodą su vandeniu ir 2-3 minutes blanširuokite jas, tada iš karto perkelkite į ledinio vandens vonelę, kad sustabdytumėte virimo procesą. Nusausinkite pupeles, kad pašalintumėte vandens perteklių. Atvėsintas ir išdžiovintas pupeles sudėkite į sandarius indelius, išspausdami kuo daugiau oro. O ant indelių užklijuokite etiketes su užšaldymo data. Tai padės išsaugoti pupelių šviežumą, spalvą ir maistinę vertę ilgesniam laikymui, todėl jas bus patogu naudoti įvairiuose receptuose“, – pataria ekspertė.

Kai sunku išsirinkti iš pupelių gausos

O. Suchočeva pažymi, jog pupelių asortimentas „Rimi“ – labai įvairus: kiekviena jų pasižymi savitu skoniu ir tekstūra, tad rinktis geriausia atsižvelgiant į norimą pagaminti patiekalą ir, žinoma, savo mėgstamus skonius.

„Didelės, inkstų formos pupelės, pasižyminčios stipriu skoniu naudojamos čili troškiniuose ir salotose. O mažos ir blizgančios juodosios pupelės yra populiarios Lotynų Amerikos patiekaluose, nes yra kreminės tekstūros ir subtilaus saldumo. „Garbanso“ pupelės, arba avinžirniai, yra apvalios ir smėlio spalvos, universalios Viduržemio jūros regiono ir Artimųjų Rytų virtuvėje, pasižyminčios grūdėta tekstūra. „Pinto“ pupelės yra meksikietiškos virtuvės pagrindas, ypač keptų pupelių receptuose. Galiausiai didelės ir baltos „Cannellini“ pupelės itališkoms sriuboms ir troškiniams suteikia kreminės konsistencijos“, – vardija ekspertė.

Ji taip pat primena, jog įsigyjant pupelių ir kitų ingredientų sutaupyti padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.“

Išmėginkite pupelių kario receptą – švelnūs jų skoniai persipins su egzotiškuoju prieskonių mišiniu.

RECEPTAS

Pupelių karis

Kariui reikės:

1 v. š. augalinio aliejaus – saulėgrąžų aliejus „RIMI SMART“ 1,37 € / 1 l;

1 vnt. smulkiai supjaustyto svogūno;

2 vnt. smulkiai supjaustytų česnako skiltelių;

nykščio dydžio imbiero gabalėlio, nulupto ir smulkiai supjaustyto;

1 nedidelio pakelio kalendros, smulkiai supjaustyto stiebais, stambiai susmulkino lapais;

1 a. š. malto kumino;

1 a. š. maltos paprikos;

2 a. š. „Tikka masala“ prieskonių;

400 g skardinės pjaustytų pomidorų – pomidorų gabaliukai „RIMI“ “ 0,89 € / 400 g;

400 g skardinės pupelių – sviestinės pupelės „RIMI“ 1,29 € / 400 g;

virtų „Basmati“ ryžių patiekimui.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite aliejų didelėje keptuvėje ant silpnos ir vidutinės ugnies. Sudėkite svogūną, žiupsnelį druskos ir retkarčiais pamaišydami lėtai kepkite, kol suminkštės. Sudėkite česnaką, imbierą ir kalendros stiebus ir kepkite dar 2 min.

Į keptuvę suberkite prieskonius ir kepkite dar 1 min. Sudėkite pomidorus ir pupeles, tada užvirinkite.

Sumažinkite ugnį ir kepkite 15 min., kol karis taps tirštas. Pagardinkite pagal skonį, tada patiekite su „Basmati“ ryžiais ir kalendros lapeliais.

Skanaus!