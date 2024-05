Nenumaldomai artėjant vasarai, draugų kompanijoje, šeimos rate ir net darbo aplinkoje vis dažniau pasigirsta kalbos apie planuojamas atostogas.

Psichologė Ugnė Juodytė sako, kad ne tik darbo, bet ir kokybiško poilsio laikui vertėtų save paruošti emociškai bei turėti tam tikras „taisykles“. Pavyzdžiui, nusiteikti, kad prie darbo reikalų sugrįšite tik po kelionės, užduočių į ją nesivešite, o taip pat laikinai neseksite darbinio srauto žinučių. Lengva pasakyti, bet ar lengva padaryti?

Didžiausio kelionių organizatoriaus „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė pastebi, kad papildomą stresą gali sukelti ir tai, jog vasarai lipant ant kulnų, dalis žmonių atostogų vis dar nesusiplanavo ir nerimauja nebespėsiantys gauti geriausių pasiūlymų. Atostogas dar tik planuojantiems keliautojams ji akcentuoja pradedamą vasaros kelionių išpardavimą.

Jei dar neturite planų vasarai – pats laikas suskubti

Planuojantiems vasaros ar ankstyvo rudens atostogas, pats laikas nebedelsti ir būtent gegužę išsirinkti norimą poilsinės ar pažintinės kelionės variantą – taip artimiausiais mėnesiais dar galėsite pasimėgauti poilsiu įvairiose keliautojų pamėgtose šalyse.

„Suskubus šiuo metu vis dar įmanoma susiplanuoti išties kokybiškas ir turiningas atostogas. Pradedame vasaros kelionių išpardavimą ir atkreipiame keliautojų dėmesį, kad populiariausių krypčių bei viešbučių užimtumas sparčiai auga, tad pats laikas rinktis dabar. Mūsų pasiūloje – tiek nepamirštamos Graikijos salos, įspūdingi Italijos bei Ispanijos kurortai, nepakeičiamoji Turkija, tiek keliautojų pamėgta Juodkalnija, Tunisas, Bulgarija, Madeira, Balis, Kipras ir kitos šalys. Galima rinktis net iš 19 poilsinių krypčių, į kurias skraidiname iš Lietuvos, o jei patogiau vykti iš kaimyninių šalių, siūlome 15 krypčių iš Estijos bei 14 – iš Latvijos. Be to, iki gegužės 31 d. keliautojai gali pasinaudoti iki 200 eurų nuolaida asmeniui siūlomose poilsinėse vasaros kelionių kryptyse“, – pažymi M. Bielinytė ir priduria, kad kokybiškam poilsiui svarbu ne tik gerai suplanuota kelionė, bet ir paties keliautojo nusiteikimas poilsiauti.

Psichologė Ugnė Juodytė pastebi, kad nespėjus suplanuoti vasaros poilsio kiek anksčiau, kartais susiduriama su situacija, kai tam tikras nerimas dėl atostogų planų ir darbų rutinos gali apsunkinti emocinį perėjimą į poilsio laiką.

„Rekomenduočiau kurti planus pozityviai, nes niekada nežinome, kas gali nutikti – visiems galimiems netikėtumams nepasiruošime. Geriausia atsižvelgti į tai, kiek galime kontroliuoti vienus ar kitus dalykus: jei matome, kad apie kažką galime pagalvoti ir padaryti realius veiksmus, kurie padėtų išvengti nesklandumų – taip ir padarykime, tačiau jei matome, kad nieko negalėsime pakeisti – geriausia nesukti dėl to sau galvos“, – pataria psichologė.

Kaip neprarasti motyvacijos darbui, kai aplink – atostogų bumas?

U. Juodytė taip pat atkreipia dėmesį, kad kartais prarasti motyvaciją darbe galima ir tuomet, kai pačių atostogos suplanuotos vėliau nei kolegų, vis kalbančių apie artėjantį poilsį. Tokiu atveju psichologė rekomenduoja susitelkti į dabartį bei malonias veiklas po darbo, be to, atostogas planuojančių kolegų kalbas galima vertinti ir kaip įkvėpimą savoms, galbūt pasisemti idėjų.

„Kai senka motyvacija darbe dėl negreitai įvyksiančių atostogų, rekomenduočiau apie išvyką pasikalbėti su jau atostogavusiais kolegomis: dalinimasis įspūdžiais gali sukurti daug džiugesio akimirkų. Taip pat kviesčiau susitelkti į dabartį bei darbus, kurie tuo metu vyksta, nes pastovus galvojimas tik apie ateitį gali kelti nerimą. Dar vienas patarimas – numatyti malonių veiklų po darbo, savaitgaliais – juk atostogų nuotaiką vasarą lengva susikurti ir dvi dienas per savaitę. Na, o kai kam kaip tik padeda susitelkimas į atostogų planavimą bei diskusijas su artimaisiais, ką pamatyti, aplankyti ar paragauti“, – įžvalgomis dalijasi U. Juodytė.

Sklandžiai suplanuotos šeimos ar draugų atostogos – misija įmanoma

Atostogaudami draugų ar šeimos kompanijoje, įprastai patiriame daugybę malonių akimirkų, kurios ilgam išlieka atmintyje kaip pozityvios energijos šaltinis. Vis dėlto skirtingi poreikiai dar planuojant kelionę gali pareikalauti ir tam tikrų kompromisų bei kantrybės suderinant planus. Psichologės teigimu, norint išvengti konfliktų, pirmiausia reikėtų atvirai pasikalbėti su šeimos nariais ar draugais apie jų atostogų lūkesčius ir norus.

„Be abejonės, svarbu suprasti kiekvieno asmens prioritetus. Ieškokite bendrų sprendimų, kurie galėtų maksimaliai atitikti visų lūkesčius. Galbūt vienas kelionės dienas galite skirti vieno šeimos nario norams, o dar kitas – kito. Tiesiog svarbu įtraukti visus šeimos narius ar draugus į atostogų planavimo procesą“, – įsitikinusi U. Juodytė.

Ji taip pat pažymi, kad nemažiau svarbu planuojant atostogas su šeima neperdegti: visuomet vertėtų išskirti svarbiausius atostogų elementus ir sutelkti dėmesį į juos – tai padės neperkrauti savęs pernelyg dideliais reikalavimais.

M. Bielinytė priduria, kad verta apsvarstyti skirtingus kelionių variantus ir dėl jų pasitarti. Be to, jos teigimu, nemaža dalis keliautojų dalinasi, kad jiems itin svarbus lankstumas, t. y. kad netikėtai pakitus kelionės planams, pavyktų patogiai pakoreguoti jos laiką, trukmę, datą.

„Natūralu, kad suderinti atostogas, kai įsitraukia didesnis būrys žmonių – ar tai būtų šeimos nariai, pora ar draugų kelionė – ne visada lengva, nes esame skirtingi ir atostogų poreikiai lygiai taip pat gali skirtis. Visuomet verta ieškoti bendrų taškų, didesnei daliai įdomių veiklų bei kompromisų. Pavyzdžiui, vis daugiau keliautojų, pasidomėję kelionių variantais, renkasi pažintines keliones, kuriose poilsį galima sėkmingai derinti su naujos aplinkos pažinimu.

Jei reikėtų rekomenduoti keletą krypčių šiai vasarai, paminėčiau spalvingąjį Tunisą, norinčių pabėgti nuo rutinos savaitgaliui nenuvils Skopje Makedonijoje, o ieškantiems artimesnių krypčių verta apsvarstyti kelionę į Krokuvą. Labiau mėgstantys pažintines keliones autobusu, gali rinktis vaizdingąją Vokietiją, Austrijos Alpes, Bavariją ir Šveicariją, taip pat – Serbiją, Juodkalniją, Kroatiją, Albaniją, Bosniją ir Hercogoviną bei daugybę kitų pažintinių kelionių variantų“, – vardija „Novaturo“ komunikacijos vadovė.

M. Bielinytė priduria, kad keliaujantiems su „Novaturu“ siūlomos ir papildomos lankstumo suteikiančios naudos, tarp kurių – nemokama, vadinamoji „auksinė“, kelionės keitimo galimybė, kuri leis patogiai koreguoti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir / ar sezoną. Be to, taikomos ir kitos nuolaidos poilsinėms, pažintinėms išvykoms, egzotinėms kelionėms iš Lietuvos, taip pat yra galimybė patobulinti savo kelionę papildomomis paslaugomis už mažesnę kainą.

Priminimas tiems, kurie šią vasarą atostogų neplanuoja

Nenorintiems nerimauti, kad atostogų pasiūlymus teks rinktis iš ribotos pasiūlos, U. Juodytė pataria ateityje planavimą atkelti į ankstesnį laiką. Tokiu būdu galima jaustis stabilesniems bei ramesniems, o iš anksto apgalvoti svarbūs aspektai sumažina nemalonių netikėtumų tikimybę atostogų metu. Be to, psichologės nuomone, planuojant atostogas galima patirti pozityvių išgyvenimų vien galvojant apie tai, kas malonaus dar laukia.

„Jei atostogauti artimiausiu metu negalėsite, kodėl nepradėjus planuoti rudens ar žiemos atostogų šiltuose kraštuose iš anksto: juk lygiai taip pat galėsite įsijausti ir be skubos planuotis poilsį ar pramogas. Neretai jau mintys apie atostogas – kad ir kada jos laukia – suteikia energijos bei geros nuotaikos“, – įsitikinusi U. Juodytė.

Jai antrina ir M. Bielinytė, kuri pastebi, kad atostogų planavimas iš anksto – jau daugelio Lietuvos keliautojų įprotis. Gegužę „Novaturas“ pradėjo išankstinius kitos žiemos sezono kelionių pardavimus: keliautojai jau gali įsigyti kelionių paketus į pagrindines ir itin mėgstamas žiemos atostogų kryptis – Egiptą, Tenerifę ir Madeiros salą.

Šios kryptys kasmet pritraukia gausius turistų srautus iš viso pasaulio, todėl susiplanuodami atostogas iš anksto galėsite jų ramiai laukti, planuotis veiklas ir pramogas, be to, vėliau neteks rinktis tik iš to, kas liko. Būtent išankstinių pardavimų laikotarpiu siūloma rinktis iš plataus skrydžių, viešbučių asortimento, taip pat pasinaudoti nuolaidomis bei papildomomis naudomis. Birželį „Novaturas“ keliautojams pristatys visą 2024–2025 m. žiemos atostogų programą bei naujas pristatomas kryptis.