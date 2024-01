Žiemos sezonas po truputį žengia į antrąją savo pusę: vis dar tenka dorotis su tamsiais rytais ir prailgusiais vakarais, tad nuotaiką ir organizmą gerinti verta gardžiais, šildančiais bei spalvingais patiekalais.

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, morkos – tam puikiai tinkantis produktas, kuris yra ne tik skanus, bet ir kupinas sveikatai palankių maistinių medžiagų: vitaminas A, K1, C – tai tik dalis šios daržovės gerųjų savybių. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, jog nesvarbu, ar morkos vartojamos žalios, kaip traškus ir gaivus užkandis, ar paruoštos įvairiais būdais, jas galima lengvai integruoti į daugybę receptų. Tad ilgi žiemos vakarai tikrai taps jaukesni ir spalvingesni su ant stalo garuojančia ryškiaspalve morkų sriuba, kuriai unikalaus skonio priduos šlakelis citrinos sulčių bei šiek tiek imbiero.

Medžiagos, atliekančios gyvybiškai svarbų vaidmenį organizme

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog morkos yra ne tik skani, įvairiuose receptuose tinkanti daržovė, bet ir produktas, kupinas svarbiausių sveikatai palankių maistinių medžiagų, tarp kurių – vitaminai A, K1 bei C.

„Jie yra puikus kelių pagrindinių maistinių medžiagų, įskaitant vitaminą A, vitaminą K1, vitaminą C, kalį ir skaidulų, šaltinis. Vitaminas A, esantis beta karotino pavidalu, yra ypač svarbus norint palaikyti sveiką regėjimą, odą ir imuninę funkciją. Tuo tarpu vitaminas K1 yra labai svarbus kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai, o vitaminas C veikia kaip antioksidantas, palaikantis imuninę sistemą ir skatinantis odos sveikatą“, – teigia gydytoja dietologė ir priduria, jog be maistinių medžiagų turtingumo, morkos pasižymi antioksidacinėmis savybėmis dėl tokių junginių kaip beta karotinas: šie antioksidantai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį neutralizuojant laisvuosius radikalus organizme, galinčius sumažinti lėtinių ligų riziką ir palaikyti bendrą sveikatą.

Sveikos akys, kraujospūdis bei svoris

Dr. E. Gavelienė atkreipia dėmesį, jog valgant morkas galima ženkliai prisidėti prie akių bei širdies sveikatos gerinimo, o dėl jose esančių skaidulų galima jaustis sotesniam ilgesnį laiką, tad ši daržovė – draugiška kontroliuojantiems svorį.

„Dėl didelio beta karotino kiekio morkos prisideda prie akių sveikatos. Ši maistinė medžiaga padeda išvengti naktinio aklumo ir palaiko bendrą akių sveikatą. Be to, morkose esantis kalis prisideda prie širdies sveikatos, nes padeda reguliuoti kraujospūdį. Dar morkose yra mažai kalorijų ir daug skaidulų, skatinančių sotumo jausmą, kuris gali padėti valdyti bendrą suvartojamų kalorijų kiekį“, – pažymi gydytoja dietologė.

Morkos – ne tik troškiniams

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, jog morkos kulinarijoje yra universalus ir lengvai pritaikomas ingredientas, suteikiantis įvairiems patiekalams ne tik maistinės vertės, bet ir spalvų: viena iš pagrindinių jų universalumo priežasčių yra tai, kad jas galima vartoti įvairiomis formomis.

„Nesvarbu, ar morkos vartojamos žalios, kaip traškus ir gaivus užkandis, ar paruoštos įvairiais būdais, jas galima lengvai integruoti į daugybę receptų. Pavyzdžiui, žalios morkos – tai klasikinis salotų priedas, suteikiantis natūralų saldumą, traškumą ir ryškų oranžinį atspalvį. Tarkuotos arba pjaustytos griežinėliais jos suteikia tekstūros ir vizualinio patrauklumo, taip padidindamos bendrą patiekalo šviežumą. Be salotų, žalios morkų lazdelės yra populiarus ir sveikas užkandis.

O morkų gaminimas dar labiau atskleidžia jų universalumą: verdant vandenyje ar garuose morkos labiau išsaugo savo maistingąsias medžiagas ir kartu suminkštėja, todėl tinka garnyrams, tyrelėms ar sriuboms gaminti. Kepant morkas su žolelėmis ir prieskoniais, yra karamelizuojamas natūralus cukrus, morkos tampa saldžios ir patrauklios auksinės spalvos. Be to, morkas galima įtraukti į troškinius, gruzdintus patiekalus ir apkepus, nes jos sugeria kitų ingredientų skonį ir suteikia visam patiekalui unikalų skonį bei tekstūrą“, – vardija prekybos tinklo ekspertė.

Skaniausios morkos – kruopščiai atrinktos

O. Suchočeva atkreipia dėmesį, jog renkantis aukštos kokybės morkas reikia įvertinti keletą pagrindinių savybių, kad būtų užtikrintas jų šviežumas ir geras skonis: „Pirmiausia atkreipkite dėmesį į morkų spalvą: rinkitės ryškios, oranžinės spalvos morkas, nes tai rodo, kad jos yra šviežios ir jose yra daugiau beta karotino. Taip pat įvertinkite jų tekstūrą švelniai jas suspausdami: aukštos kokybės morkos turi būti tvirtos ir lengvai nepasiduodančios spaudimui. Toks tvirtumas užtikrina, kad valgant morkos bus maloniai traškios. Be to, apžiūrėkite morkų paviršių: pageidautina, kad odelė būtų lygi ir nesutepta.“

Ekspertė taip pat primena, jog įsigyjant morkų ir kitų ingredientų sutaupyti padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.“

Vis dar karaliaujant šaltiems orams susišildykite gardžia ir maistinga morkų sriuba su imbieru ir citrina.

RECEPTAS

Morkų sriuba su imbieru ir citrina

Sriubai reikės:

Šiek tiek imbiero šaknies;

200 ml pasterizuotos grietinėlės „Rimi“;

1 vnt. citrinos sulčių ir žievelės;

500 g morkų;

1 vnt. svogūno;

2 v. š. alyvuogių aliejaus;

800 ml vandens;

3 v. š. koncentruoto vištienos sultinio „ICA“;

Pagal skonį druskos ir pipirų;

100 ml graikiško jogurto be priedų „Rimi“;

200 g skrebučių ir krutonų;

Patiekimui petražolių.

Gaminimo eiga:

Imbierą nulupkite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Nuplaukite ir nutarkuokite citrinos žievelę. Išspauskite 2 šaukštus citrinos sulčių.

Puode užvirkite grietinėlę kartu su imbieru ir citrinos žievele. Nuimkite nuo kaitros ir atidėkite į šalį.

Morkas nulupkite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Nulupkite ir smulkiai supjaustykite svogūną.

Keptuvėje aliejuje pakepinkite svogūną, kol suminkštės. Suberkite morkas ir pakepinkite dar minutę.

Supilkite vandenį ir sultinį. Virkite lėtai, uždengę, kol morkos suminkštės, apie 20 minučių.

Sutrinkite sriubą iki vientisos masės. Grietinėlę supilkite į sriubą. Užvirinkite ir pagardinkite druska, pipirais ir 1-2 šaukštais citrinos sulčių.

Sriubą patiekite giliose lėkštėse. Ant viršaus uždėkite jogurtą ir skrebučius. Papuoškite petražolėmis ir šiek tiek alyvuogių aliejaus.

Skanaus!