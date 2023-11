Tyrimų duomenys rodo, kad išmanieji telefonai atsiduria tarp labiausiai namuose besikaupiančių smulkiųjų elektroninių prietaisų. Be to, vien per praėjusius metus visame pasaulyje išmesti daugiau nei 5 milijardai nebereikalingų mobiliųjų telefonų.

Arnoldas Lukošius, „Tele2“ Inovacijų ekspertas, sako, kad aplinkai draugiškiausias būdas, kaip pasielgti su nebenaudojamu įrenginiu, yra prikelti jį antram gyvenimui.

Neteisingai išmestas įrenginys – žala gamtai

Nebenaudojamų elektroninių įrenginių kiekis auga kasmet. Skaičiuojama, kad vien per 2021 m. pasaulyje susidarė 57 mln. tonų elektronikos atliekų, o remiantis WEEE forumo atlikto tyrimo duomenimis, per 2022 m. išmesta net 5,2 mlrd. mobiliųjų telefonų. Tas pats tyrimas taip pat parodė, kad mobilieji telefonai yra vieni labiausiai žmonių kaupiamų smulkiųjų elektroninių prietaisų. „Statista“ 2022 m. duomenys patvirtina, kad beveik pusė amerikiečių pasilieka nebenaudojamus išmaniuosius telefonus.

Anot eksperto, nuolat tobulėjančių technologijų paskatinti vartotojai neretai naujus išmaniuosius perka dar nesusidėvėjus seniesiems ir ne visada teisingai pasirūpina teisingu pastarųjų rūšiavimu.

„Mobilieji telefonai turi įvairių medžiagų, kurios gali turėti įtakos aplinkai. Pavyzdžiui, juose būna vario, aukso, sidabro ir kitų retųjų metalų – jų ištekliai pasaulyje yra riboti ir vertingi bei gali būti panaudoti gaminant kitus elektronikos prietaisus arba kitose pramonės šakose. Tačiau tos pačios medžiagos netinkamomis sąlygomis gali daryti žalą – tapti aplinkai nepalankių cheminių reakcijų dalyvėmis“, – sako A. Lukošius.

Išmaniuosiuose įrenginiuose neretai įmontuojamos ličio jonų baterijos. Jei jos išmetamos į paprastus buitinių atliekų konteinerius kartu su kitomis šiukšlėmis, jų išskiriamos medžiagos gali patekti į dirvožemį ar vandenį ir tapti teršalais.

Teisingu įrenginių perdirbimu rūpinasi ir didieji gamintojai. Pavyzdžiui, „Apple“ skirtingose rinkose siūlo įrenginių pernaudojimo ir perdirbimo programos paslaugą, kuri nemokamai surenka nebenaudojamus įrenginius. Be to, „Apple“ ir „Samsung“ siūlo keitimo paslaugą, kai atnešus senąjį įrenginį perdirbimui, naują galima įsigyti geresne kaina.

Geriausia – atnaujinti

Pasak eksperto, dar prieš įsigyjant naują telefoną reikėtų įvertinti, ar senasis įrenginys tikrai nebeatitinka jūsų lūkesčių. Galbūt įrenginį dar galima atnaujinti ir toliau naudoti patiems ar perleisti artimiesiems.

„Daugelį šiuolaikinių išmaniųjų telefonų galima sutaisyti ir prikelti antram gyvenimui. Specializuotuose salonuose gali būti atnaujinama ir prietaisų programinė įranga, ir keičiamos įvairios detalės, atnaujinami ekranai – po tokio remonto įrenginys ir atrodo, ir veikia kaip naujas, o visos likusios atliekos kruopščiai perdirbamos. Patartina įrenginius taip pat apdrausti ar pasirūpinti jų pratęsta garantija – tai padeda pigiau taisyti ir ilgiau pratęsti įrenginio naudojimą“, – tikina A. Lukošius.

Pavyzdžiui, autorizuotas įrenginių remonto centras „Smart Master“ turi daugelio įrangos gamintojų autorizacijas ir gali taisyti iki 85 proc. „Tele2“ parduodamų telefonų. Nuo 2015 m. veikiančiame centre kasdien prailginamas šimtų įrenginių gyvavimo laikas, o visos atliekos kruopščiai tvarkomos. Nevertingos detalės, kurių neįmanoma panaudoti dar kartą, atiduodamos perdirbti, o vertingos detalės išsiunčiamos gamintojams, kad būtų prikeltos antram gyvenimui.

Be to, operatorius užsibrėžė iki 2030 m. perdirbti arba antram gyvenimui prikelti net 30 proc. savo anksčiau parduotų mobiliųjų. Tokį sprendimą bendrovė priėmė visos grupės lygiu, atsižvelgdama į sektoriui kylantį globalų iššūkį – eksponentiškai augantį elektronikos atliekų kiekį.

Skatina išmesti atsakingai

„Jei turite ir tokių mobiliųjų telefonų, kurie yra itin pasenę, negrįžtamai sugadinti arba žinote, kad jų tikrai nebenaudosite, jokiu būdu neišmeskite jų bet kur. Elektronikos atliekos tvarkomos specialiai tam skirtose perdirbimo įmonėse, kurios gali atskirti įvairias medžiagas ir tinkamai jas perdirbti. Tai padeda sumažinti žalingą įtaką aplinkai, sumažėja poreikis išgauti naujas žaliavas, tausojami ištekliai“, – sako A. Lukošius.

Anot jo, nebereikalingi išmanieji telefonai turėtų keliauti į baterijoms bei smulkiai elektronikai skirtas dėžes, esančias daugumoje prekybos centrų. Įrenginius taip pat galima saugiam perdirbimui atiduoti kai kuriose vietose, prekiaujančiose elektronikos technika.