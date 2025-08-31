Renkantis televizorių, didžiulė įvairovė rinkoje gali apsukti galvą. Skirtingų ekranų, dydžių ir funkcijų gausa leidžia rinktis nuo kino teatro kokybės modelių iki įrenginių, puikiai tinkančių žaidimams. Kaip nepasiklysti šioje įvairovėje ir išsirinkti geriausią variantą?
„Samsung“ produktų treneris Martynas Petraitis dalijasi penkiais naudingais patarimais.
1. Tinkamai įvertinkite erdvę ir pasirinkite įstrižainę
Pirmas ir svarbiausias žingsnis – įvertinti, koks atstumas bus tarp televizoriaus ir žiūrėjimo vietos. Išmatavus erdvę, lengviau parinkti optimalią ekrano įstrižainę.
„Jei sėdėsite apie 1,5 m nuo ekrano, puikiai tiks 122 cm (48 colių) įstrižainė. Esant 1,7 m atstumui, geriausias pasirinkimas bus 140 cm (55 colių) ekranas. O jei atstumas siekia 2,3 m, vertėtų rinktis didesnę, 190 cm (75 colių) įstrižainę. Tinkamai parinktas televizoriaus dydis ne tik harmoningai įsilies į interjerą, bet ir užtikrins kokybiška vaizdą, apsaugodamas akis nuo nuovargio“, – pataria ekspertas.
2. Pasidomėkite ekrano technologijomis
Pasirinkus tinkamą dydį, svarbu atsižvelgti į ekrano technologiją, kuri turi didelę įtaką vaizdo kokybei. „Samsung“ produktų treneris Martynas Petraitis pataria apgalvoti, kur ir kam televizorius bus naudojamas. Rinkoje dominuoja trys pagrindinės technologijos: QLED, OLED ir LCD.
Pasak eksperto, „Samsung QLED“ serijos televizoriai pasižymi itin ryškiomis ir sodriomis spalvomis bei dideliu kontrastu. Ši technologija puikiai tinka žiūrėti televizorių dienos metu, šviesiame kambaryje, net ir esant stipriam saulės apšvietimui. Tokiomis sąlygomis spalvos išlieka ryškios, o vaizdas – aiškus. QLED ekranai puikiai atkuria ir šviesių, ir tamsių scenų detales, todėl ypač tinka žiūrėti filmus, sporto varžybas ar koncertus. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori geros vaizdo kokybės, bet nenori investuoti į brangesnius OLED modelius.
2025 metų gegužę „Samsung“ QLED televizoriai pelnė prestižinį „Real Quantum Dot Display“ sertifikatą – oficialų patvirtinimą, kad televizoriuose naudojami tikri kvantiniai taškai. Tai garantuoja ypač natūralų, sodrų ir tikslų vaizdą, kur spalvos neišblunka ir nesusilieja net žiūrint spalvingas, intensyvias scenas.
Jei televizorių dažniausiai žiūrite vakare, pritemdytoje ar visiškai tamsioje patalpoje – verta rinktis ekraną, gebantį atkurti sodrią juodą spalvą ir ryškų kontrastą. Dėl šios savybės jie puikiai tinka filmų ir serialų mėgėjams, siekiantiems maksimalaus kontrasto bei spalvų gylio tamsiose scenose. Be to, OLED televizoriai pasižymi plonu, elegantišku dizainu ir lengvai tampa stilingu interjero akcentu.
Anot eksperto, LCD ekranai yra prieinamesnis pasirinkimas, idealus kasdieniam naudojimui. Tiesa, juose juoda spalva gali atrodyti kiek šviesesnė, tačiau jie vis tiek yra geras pasirinkimas tiems, kurie ieško kokybiško, bet ekonomiško televizoriaus.
3. Patogus valdymas
Modernūs televizoriai siūlo kur kas daugiau nei tradicinį valdymą pulteliu su mygtukais. M. Petraičio teigimu, naujausios technologijos gerokai palengvina naudojimą.
„Daugelis išmaniųjų televizorių komplektuojami su „Bluetooth“ technologiją naudojančiais pulteliais, kurių nereikia nukreipti tiesiai į ekraną. Tai leidžia patogiai perjungti kanalus ar didinti garsą net ir iš kito kambario. Be to, valdymas balsu pamažu tampa standartu. Ši technologija ne tik leidžia lengvai ieškoti norimo turinio, bet ir valdyti išmaniuosius namų įrenginius. Taip pat, šiuolaikinius televizorius galima valdyti ir su savo išmaniuoju telefonu. Tereikia turėti specialią programėlę“, – pabrėžia ekspertas.
4. Garso kokybė – ne mažiau svarbi
Nors dauguma televizorių turi integruotus garsiakalbius, norint pasinerti į filmų, koncertų ar žaidimų pasaulį, verta pagalvoti apie papildomą garso sistemą. Vis dėlto, renkantis naujausią modelį, atkreipkite dėmesį ir į gamintojo siūlomas garso technologijas. Kai kurie televizoriai, pavyzdžiui, iš naujosios „Samsung QLED“ serijos, yra aprūpinti inovatyvia „Object Tracking Sound“ (OTS) technologija, kuri sukuria dar didesnį erdvinio garso įspūdį.
„Net ir nedidelė garso kolonėlė (angl. soundbar) gali kardinaliai pakeisti garsą ir sukurti kino teatro atmosferą namuose. Šiuolaikinės HDMI eARC jungtys leidžia lengvai ir patogiai prijungti garso sistemas, žaidimų konsoles ar kompiuterius. Garso sistemos patobulinimas yra puikus būdas maksimaliai išnaudoti televizoriaus galimybes“, – sako produktų treneris.
5. Raiška ir turinio prieinamumas
Raiška yra vienas svarbiausiu parametrų, lemiančių vaizdo detalumą. Šiandien populiariausios raiškos yra Full HD (1920×1080) ir 4K (3840×2160), taip pat sparčiai populiarėja 8K. Pasak eksperto, raišką reikėtų rinktis atsižvelgiant į televizoriaus dydį. Dideliems ekranams, nuo 110 iki 165 cm (43–65 colių), optimalus pasirinkimas yra 4K raiška, kuri užtikrina itin detalų ir aiškų vaizdą.
„Tai ypač svarbu, jei planuojate žiūrėti aukštos kokybės filmus ar žaisti žaidimus. Tuo tarpu, jei renkatės mažesnį, pavyzdžiui, 81 cm (32 colių), ekraną, Full HD raiška bus visiškai pakankama. Renkantis išmanųjį televizorių, būtinai patikrinkite, ar jis turi prieigą prie populiarių srautinio transliavimo platformų, tokių kaip „Netflix“, „Disney+“ ar „YouTube“, kur galima rasti gausybę 4K raiškos turinio. Tik tuomet galėsite išnaudoti visas naujojo televizoriaus galimybes“, – apibendrina Martynas Petraitis.