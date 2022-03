kaip išsirinkti tinkamiausią dviratį miško keliukams?

Jeigu gyvenate provincijoje arba didesnio miesto priemiestyje ir turite silpnybę, kuri jus vilioja išvažiuoti iš namų į romantišką pasivažinėjimą miško keliukais, žvyrkeliais ar per kalvas vingiuojančiais laukų keliukais, jums būtina įsigyti kalnų arba universalų dviratį, tiktų ir turistinis dviratis. Tam tikslui labiausiai tinka tvirto rėmo, stabilūs, turintys didelį skaičių pavarų dviračiai, kuriais lengvai galėtumėte užvažiuoti ir į pačią stačiausią įkalnę.

Už ką galima pagirti, o už ką papeikti kalnų dviračius?

Kalnų dviračiai lengvai rieda bekelės takais, gumbuotais miškų keliais, žvyrkeliais, nebijo nei klampių purvynų, nei akmenuotų paviršių. Šiuos dviračius žmonės praminė dar taiklesniu vardu, pavadindami juos dviračiais „visiems keliams“. Šios transporto priemonės turi daug žemų pavarų, kas važiuojant į statų kalną leidžia tankiai minti. Jų vairas yra tiesus ir platus, todėl nesunku išlaikyti pusiausvyrą net tada, kai dviratį smarkiai krato. Kai kurie kalnų dviračiai yra aprūpinti ir galiniu amortizatoriumi, kuris garantuoja dar minkštesnį važiavimą. Kad dviratis galėtų kuo stabiliau laikytis nelygiame kelyje, jo padangos yra plačios ir apginkluotos giliais protektoriais.

Vienas iš didžiausių kalnų dviračių trūkumų yra tas, kad jiems tenka naudoti diskinius stabdžius, nes įprastiniai stabdžiai negali tinkamai veikti dėl padangų storumo. Be to, kalnų dviračiai, kai jais važiuojama gerais keliais, yra labai lėti ir sunkiai minami jų pedalai.

Kuo kaimo ir miško keliuose galima pakeisti kalnų dviračius?

Pats tobuliausias dviratis tiems, kurie nori važiuoti ir lygiais miesto keliais, ir duobėtais miškų šunkeliais, tai turistinis dviratis. Juo važiuoti būna patogu dėl to, kad dviratininkui nereikia daug susilenkti važiuojant. Be to, jis yra ne tik tvirtas, bet ir puikiai amortizuoja nelygumus kelyje. Jis yra patrauklus ir dėl to, kad jame yra sukomplektuoti tokie dalykai, kaip bagažinė, atlaikanti net sunkius krepšius bei visa apšvietimo įranga, reikalinga keliaujant tamsiu paros laikotarpiu.

