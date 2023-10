Rytoj yra puiki proga padovanoti kažką saldaus brangiems žmonėms – būtent trečiąjį spalio šeštadienį švenčiama Saldžiausia siena. O kaip saldžiu kepiniu palepinti tuos, kurie iš savo mitybos raciono yra išbraukę cukrų?

Būdų tikrai yra, išduoda prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė, o vieną skanią ir nebrangią alternatyvą visai nesunku pasigaminti patiems. Datulių pasta taps mėgstamiausiu saldžiu produktu namuose.

Pastaraisiais metais stiprėja akivaizdi tendencija – žmonės daugiau domisi sveikos mitybos principais, tad stengiasi vartoti mažiau ne tik riebalų, bet ir cukraus. Tokie pirkėjų poreikiai daro įtaką ir prekių asortimentui parduotuvėse – atsiranda daugiau sveikuoliškų pasirinkimų.

Tiesa, jeigu ant produkto yra pažymėta, kad jame nėra cukraus, tai dar nereiškia, kad jis iškart tampa sveikesniu. Vietoje cukraus gali būti panaudoti dirbtiniai saldikliai, apie kuriuos šiemet yra įspėjusi Pasaulio sveikatos organizacija. Pasak specialistų, jie ne tik nepadeda numesti svorio, bet ilgainiui gali didinti antrojo tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

„Turime nelaužomą taisyklę – savo gaminiuose nenaudojame jokių dirbtinių saldiklių. Be to, keliame ir daugiau aukštų reikalavimų, kad produktai būtų „kaip namie“: naudojame tik tikrą grietinėlę, grietinę, kokybišką sviestą ir aukščiausios rūšies miltus. Konditeriai pasitelkia ir natūraliai saldumą suteikiančius ingredientus, tokius kaip uogos, vaisiai. Matome, kad ir pirkėjams aktualu atrasti alternatyvų cukrui – jie noriai renkasi medų, klevų sirupą, kitus natūralius saldiklius“, – pasakoja „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Iš savo raciono išbraukus baltąjį cukrų nereiškia, kad gyvenimas taps mažiau saldus. Galima naudoti tokią klasiką kaip medus ar Lietuvoje vis labiau populiarėjantys klevų, agavų sirupai. Jie ne tik pagelbės smaližiams, bet ir bus palankesni sveikatai nei įprastinis cukrus.

Tiesa, šios alternatyvos yra kaloringos, todėl jas vartoti taip pat reikėtų saikingai. Be to, dėl savo skonio ne visada gali tikti visiems patiekalams, o dėl skystumo kepiniuose gali pakeisti tešlos konsistenciją.

Atsisakiusieji įprasto cukraus taip pat gali rinktis ksilitolio, eritritolio ar stevijos saldiklius, išbandyti pagamintą iš cukranendrių ar kokoso palmių žiedų. Kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė visgi siūlo patiems pasigaminti sveiką, saldžią ir nebrangią alternatyvą – datulių pastą.

Datulės dera ir kepiniuose, ir mėsos patiekaluose

Datulės yra puikus natūralus saldiklis – ne be reikalo jos pavadinamos ir „gamtos saldainiais“. Be to, jose gausu skaidulų ir naudingų mineralų, tokių kaip kalis, magnis, folio rūgštis. Jos taip pat yra geras antioksidantų šaltinis.

„Datulės yra maloniai saldžios, tačiau jos tinka ne tik desertams. Pavyzdžiui, galima jas įdaryti sūriu, riešutais ir apvynioti kumpio gabaliuku – bus gurmaniškas desertas, sužadinantis daug skonio receptorių. Derinyje su balzaminiu actu, česnakais ir žolelėmis datulės virs ypač gardžia glazūra kepamai mėsai. Salotose jos puikiai dera su žalumynais, fetos ar ožkos sūriu, riešutais, citrusiniais vaisiais“, – idėjomis dalijasi kulinarijos technologė.

Datulės ypač mėgstamos Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos virtuvėse, kur jos atsiduria pikantiškuose ir sodraus skonio troškiniuose. Jos tinka ne tik su šiose šalyse populiaria ėriena, bet ir vištiena ar daržovėmis.

Ypač datules verta išnaudoti gaminant saldžius patiekalus. Jos puikiai sulipdys ingredientus nekeptuose saldėsiuose, tokiuose kaip riešutų, sėklų triufeliai ar naminiai batonėliai, taip pat maloniu saldumu praturtins kokteilius ar glotnučius. Tuo tarpu visai nesunkiai tik iš dviejų ingredientų pagaminama datulių pasta taps sveika alternatyva cukrui net ir kepiniuose. Ji brauniams, pyragams, keksiukams suteiks ir saldumo, ir drėgnumo.

Datulių pastai reikės: 400 g datulių, maždaug 200 ml vandens.

„Galima naudoti tiek šviežias, tiek džiovintas datules – pažiūrėkite, kurių turite namuose ar kurių kaina tą savaitę yra geresnė parduotuvėje. Jeigu naudojate džiovintas arba tiesiog gana kietas šviežias, jas prieš tai pamirkykite karštame vandenyje. Tuomet tereikės išimti kauliukus ir su vandeniu gerai jas sutrinti maisto trintuvu. Geriausia vandens iš pradžių įpilti nedaug – taip bus lengviau kontroliuoti, kokios konsistencijos pastos norėsite“, – pataria G. Urbonavičiūtė.

Gerai sutrintą masę dėkite į stiklainukus ir laikykite šaldytuve. Ten datulių pasta išstovės iki savaitės. Ją taip pat galima užšaldyti, pavyzdžiui, ledo kubelių formoje ir išsiimti tuomet, kai prireikia.

Ši pasta derės ne tik kepiniuose, bet ir rytinėje košėje, ant skrebučio, kokteiliuose, pagardins jogurtą, granolą ar net kavos puodelį.