Rugpjūčio 19 d., antradienį, Kalvarija vienai dienai taps nacionaliniu humanitarinės pagalbos veiksmų centru – Kalvarijos gimnazijoje įvyks didžiausios iki šiol „Maisto banko“ organizuotos ekstremalių situacijų pratybos. Į šį plataus masto renginį susirinks daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių iš visos Lietuvos.
„Šios pratybos tai ne eilinis mokymasis, o ambicinga, realiomis sąlygomis organizuojama simuliacija, kurioje dalyvaus visa „Maisto banko“ darbuotojų komanda iš 40 skirtingų Lietuvos miestų, Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojai bei darbuotojai, stebėtojai iš kitų savivaldybių bei vietos gyventojai. Pagrindinis tikslas – ištestuoti organizacijos gebėjimą greitai ir efektyviai reaguoti į įvairias krizines situacijas nuo stichinių nelaimių iki plataus masto humanitarinių krizių“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Pagalba maistu viena svarbiausių pirmųjų priemonių ištikus krizei. „Asmenys susidūrę su netikėtu pavojumi pirmiausia galvoja apie patį pavojų, šeimos saugumą, galimą evakuaciją. Maistas retai būna pirmas dalykas, šaunantis į galvą. Tačiau kai žmonės gauna laikiną pastogę, yra pavargę, išsigandę ar atskirti nuo savo namų, greitas, saugus ir organizuotas maisto tiekimas padeda ne tik išgyventi fiziškai, bet ir mažina socialinę įtampą, stiprina pasitikėjimą pagalbą teikiančiomis institucijomis“, – priduria S. Gurevičius.
Pratybų metu valgykloje bus praktiškai ruošiamas ir dalinamas karštas maistas, gimnazijos koridoriuose trys grupės ruoš pusantro tūkstančio maisto paketų, kurie tą pačią dieną bus išdalinti beveik keturiems šimtams atėjusių sunkiau gyvenančių Kalvarijos gyventojų, tokiu būdu ir juos įtraukiant į pratybas. Tuo pačiu bus tikrinamas ir Kalvarijos gimnazijos, kuri itin mielai priėmė pratybų organizatorius, pastatų bei infrastruktūros tinkamumas tokio tipo veikloms.
Atkreipiamas dėmesys, kad sunkiau gyvenantys asmenys, kuriems pratybų metu bus skiriami paramos paketai, apie tai bus iš anksto informuoti SMS žinute. Gavusieji tokią žinutę neturėtų išsigąsti – tai yra pratybos, tačiau pagalba, kurią jie gaus, bus tikra ir reikalinga.
„Tai puiki galimybė ne tik stiprinti humanitarinės pagalbos grandinę, bet ir patikrinti mūsų institucijų gebėjimą dirbti išvien su nevyriausybinėmis organizacijomis. Pratybos leis mums dar kartą įvertinti realų pasirengimą reaguoti į krizes tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu. Šių pratybų metu mes taip pat mokinsimės kaip valdyti srautus, kaip komunikuoti neprarandant svarbios ir reikšmingos informacijos, kaip gebame skubiai reaguoti ir veikti keičiantis situacijai ir aplinkybėms“, – sako Kalvarijos savivaldybės administracijos patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Liutauras Sinkevičius.
Kalvarijos bendruomenės nariai ir svečiai kviečiami būti supratingais: rugpjūčio 19 d. mieste numatomas intensyvesnis transporto ir žmonių srautas, todėl rekomenduojama vengti stovėjimo prie Kalvarijos gimnazijos.
„Maisto banko“ pratybas dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.