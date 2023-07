Daugiau informacijos apie karo Ukrainoje padėtį galima sužinoti ir iš tiesiai ten kariaujančių lietuvių.

Štai kalvarijietis Mindaugas Lietuvninkas pastaruoju metu plačiau apie savo gyvenimą fronte rašo savo Facebook paskyroje,- „Na, bet Briedis Abramsas ( iš tiesų mano šaukinys čia kitoks) susikrauna kuoprinaitę, kad maža nepasirodytų, kokia 30 kg. Tvarkingai, maistėkas trim parom, 5 litrai tyro vandenėlio, pusė tūkstančio + šovinių, granatų, kulkosvaidžio “cinkas” 4 pilnomis juostom. Blt, po kiekvieno žingsnio lieka centimetro duobė ant juodžemio- molio. Bėgte, droniukas piderskas sukasi ir dirba minosvaidis. Ir dar gal ne vienas. Grupė, prieš mus išbėgus (atvažiavus kokia val ankščiau) pateko. Per raciją visi girdim du trišimtiniai… ble, po keleto minučių… vienas trišimtinis, kitas du šimtinis… viskas taip trapu…

Mūsų eilė, bėgam per šiek tiek atvirą lauką. Iš paskos mano porininkas, tikriau aš jo, šaukia- atsisegė tavo IFAK. Žiūriu, fuck… viskas išbirę… pribėgęs paduoda dalį krepšio, atgal nėra kada grįžti. Žirklės, chesyl, nazofaringinis vamzdelis, dekompresinė adata mėtosi kažkur pakeliui…

Ir kaip gyvent be visokių blt, nx, ar lietuviškai bbd…“