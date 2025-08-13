Vakar Kalvarija gyveno jaunimo ritmu – vyko Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos renginys „Vibe’ink“ , skirtas įgalinti jaunuolius ir parodyti, kad jie yra ne tik svarbi bendruomenės dalis, bet ir jos ateities kūrėjai.
Pagrindinė idėja buvo paprasta, bet labai prasminga – leisti jaunimui patiems nuspręsti, kaip bus organizuojama jų šventė. Tai buvo įgyvendinta kūrybiškai: būtent jaunimo kvietimu atvyko atlikėjas „FC Baseball“, renginio programą papildė šmaikštūs Kristoforo Vaidučio ir Kristupo Šileikos stand-up pasirodymai, o jaukią atmosferą papildė maisto vagonėliai su įvairiausiais gardumynais.
Vakaro nuotaika buvo neįpareigojanti, pilna gerų pokalbių, muzikos ir šypsenų. Šis renginys tapo įrodymu, kad jaunimas nori ir gali prisidėti prie miestelio įvaizdžio kūrimo, jei tik jais pasitikima ir suteikiama erdvė.
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslas – kiekvienas jaunas žmogus turi jaustis matomas, išgirstas ir svarbus. Džiaugiamės, kad šis vakaras parodė, jog bendromis jėgomis galime kurti vietą, kurioje gera gyventi.
Ši iniciatyva buvo įgyvendinta partnerių – Kalvarijos savivaldybės kultūros centro ir Kalvarijos savivaldybės administracijos – pagalba. Ačiū kiekvienam prisidėjusiam ir atėjusiam – buvo nuostabus rugpjūčio vakaras.