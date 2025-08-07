Rugpjūčio 6 d. Kalvarijos krašto muziejuje/Informacijos centre vyko geriausių Kalvarijos savivaldybės abiturientų ir jų mokytojų pagerbimas.
Šiais mokslo metais abiturientai gali pasigirti 7 šimtukais. Tai iš tikrųjų džiugina, nes paskutinį kartą 2 šimtukai buvo gauti 2023 metais.
3 Kalvarijos gimnazijos mokiniai gavo po 2 šimto balų įvertinimus ir 1 – vieną.
Šimto balų įvertinamus iš brandos egzaminų 2025 metais gavo šie Kalvarijos gimnazijos mokiniai:
- Ignas Balsys, IVb klasės mokinys, – užsienio (anglų) kalbos, informatikos;
- Rasa Ramanauskaitė, IVa klasės mokinė, – užsienio (anglų) kalbos;
- Dominykas Raškauskas, IVb klasės mokinys, – užsienio (anglų) kalbos, informatikos;
- Pijus Sinkevičius, IVb klasės mokinys, – užsienio (anglų) kalbos, informatikos.
Be abejonės, neturėtume tokių puikių rezultatų, jei nebūtų puikių mokytojų, kurie savo darbu, atsidavimu ir nuolatiniu rūpesčiu mokė šiuos mokinius.
Net trijų mokinių, kuriuos mokė Kalvarijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja – ekspertė Giedrė Guzavičienė, anglų kalbos brandos egzaminas buvo įvertintas 100 balų.
Taip pat tris 100 balų įvertinimus iš informatikos brandos egzamino gavo Kalvarijos gimnazijos informacinių technologijų vyresniojo mokytojo Aušvydo Burinsko mokiniai.
100 balų įvertinimą iš anglų kalbos brandos egzamino gavo Kalvarijos gimnazijos vyresniosios mokytojos Ingridos Kaleinikienės mokinys.
Geriausius abiturientus ir jų mokytojus pasveikino ir jiems už pastangas, darbą padėkojo Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas, vicemerė Vaida Skuolienė bei Kalvarijos gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius.
Meras ir vicemerė įteikė abiturientas proginius 1000 Eur čekius už kiekvieną šimto balų įvertinimą.
Renginio metu muzikos kūrinius dovanojo Kalvarijos meno ir sporto mokyklos mokinys Joris Zubavičius.
Didžiuojamasi abiturientais ir jų mokytojais! Linkima jiems kuo didžiausios sėkmės siekiant tolimesnių tikslų!