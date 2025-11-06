Kalvarijos savivaldybės kultūros centre 2025 m. lapkričio 5 d. vyko Lietuvos asmenų su negalia draugijos asocijuotų narių mėgėjų kolektyvų konkursas „Vilties paukštė 2025“. Šių metų tema – „Laisvės balsai“.
Šis konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-mečiui paminėti. Renginio metu skambėjo dainos, atspindinčios laisvės, vilties ir bendrystės temas, o dalyviai pristatė savo kūrybinius pasirodymus iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.
Scenoje pasirodė kolektyvai iš Druskininkų, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vievio, Vilkaviškio, Varėnos, Kauno rajono, Kaišiadorių ir Ukmergės.
Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos asmenų su negalia draugijos prezidentas Ignas Mačiukas, Kalvarijos savivaldybės vicemerė Vaida Skuolienė, administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas bei Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė. Jie pasidžiaugė dalyvių bendrystės dvasia, kūrybiškumu ir nuoširdumu. Kalvarijos savivaldybės asmenų su negalia draugijos vadovės vardu susirinkusiuosius pasveikino draugijos tarybos narė Danutė Vaičiulienė.
„Vilties paukštė“ tai ne tik šventė, ne tik koncertas, bet kartu ir konkursas, todėl visus dalyvaujančius kolektyvus stebėjo ir vertino komisija: Žydruolė Zenevičienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Diemedis“ vadovė; Dalia Kerevičienė, Kalvarijos meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė; Vilma Zdanienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro renginių organizatorė ir kapelos „Akmenėlė“ vadovė.
Konkursą organizavo Lietuvos asmenų su negalia draugija, finansavo Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, o partneriu tapo Kalvarijos savivaldybės kultūros centras.
Dėkojama visiems dalyviams ir prisidėjusiems prie konkurso organizavimo.