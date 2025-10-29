Spalio 28 dieną Kalvarijos krašto muziejuje vyko tinklaveikos dirbtuvės „Partnerystės, kurios veikia: verslas ir savivalda“, kurias organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas.
Jų metu dalyviai įgijo tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių, kaip kurti ir auginti ryšius, užmegzti ir išlaikyti vertingus kontaktus.
Tinklaveika – vienas svarbiausių įrankių, padedančių kurti ilgalaikius santykius ir partnerystes. Įvaldžius šį įrankį, atsiveria naujos galimybės asmeniniam ir verslo augimui, profesiniam tobulėjimui bei naujų bendradarbiavimo ryšių paieškai.
Mokymus moderavo MB „Inspira Life“ įkūrėja Šarūnė Petrošiūtė.
Dėkojama organizatoriams ir dalyviams.