Švietimo pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) prasideda įgyvendinimo etapas – patvirtintas 22-iejų pirmojo srauto savivaldybių pažangos planų finansavimas ir pradėtos pasirašyti jungtinės veiklos sutartys. Pirmajame sraute dalyvauja 22 savivaldybės, joms bus skirta 109 mln. eurų. Pirmosios veiklos prasidės jau rugsėjį.

Dėl savivaldybių aktyvumo programa padalinta į du srautus

Į praėjusiais metais paskelbtą kvietimą dalyvauti TŪM programoje atsiliepė 58 savivaldybės. Sulaukus tokio didelio aktyvumo ir norint užtikrinti kokybišką pasirengimą programai įgyvendinti savivaldybėje, buvo nuspręsta formuoti du programos srautus. Pirmajame sraute dalyvauja 22 savivaldybės, antrajame sraute – 36 savivaldybės. Antrojo srauto savivaldybės pažangos planus pradės įgyvendinti ateinantį rudenį.

„Ilgai ir kruopščiai rengti pažangos planai pradedami įgyvendinti. Neabejoju, kad pastangos atsipirks su kaupu, o pažangos planų veiklos taps kertinėmis jungtimis, kurios mažins skirtumus tarp mokyklų savivaldybėse ir pačių savivaldybių. Labai svarbu, kad pažangos planus rengė ir įgyvendins pačios savivaldybės, kad tai nėra šabloninė programa, kuri vienoda visiems, bet netinka niekam“, – sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Projektui finansuoti skirta 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. eurų galima skirti iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Konkreti parama savivaldybei priklauso nuo jos teritorijoje besimokančių mokinių skaičiaus ir pažangos plano vertės: ji svyruoja nuo 500 tūkst. Eur iki 43 mln. Eur per visą projekto laikotarpį iki 2026-ųjų. Iš viso pirmojo srauto savivaldybių pažangos planams įgyvendinti skirta 109,592 mln. Eur.

Pirmojo srauto pažangos planų įgyvendinimas baigsis 2025 metų balandį. Per šią vasarą įvyks dalis infrastruktūros pritaikymo darbų, bus įsigytos naujos ugdymo priemonės, nuo rugsėjo startuos mokymai bei ugdymo stiprinimo veiklos, darbą mokyklose ir savivaldybėse pradės TŪM sričių koordinatoriai.

Beveik pusė lėšų – mokymams ir ugdymo veikloms

„Pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ švietimo pažangos programą investicijos į ugdymo veiklų organizavimą bei gebėjimų tobulinimą yra privalomos, o infrastuktūros pokyčiais siekiama užtikrinti mokymų ir ugdymo veiklų kokybę. Ugdymo veikloms organizuoti, priemonėms įsigyti ir mokytojų bei vadovų mokymams savivaldybės skyrė 46 procentus investicijų (apie 50,5 mln. Eur), o likusią dalį (59 mln. Eur) skyrė infrastruktūrai mokyklose atnaujinti, pritaikyti ją pagal universalaus dizaino principus“, – pasakojo TŪM programos vadovė ir projekto vykdytojo – Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) – ekspertė Judita Šarpienė.

Savivaldybės skatinamos bendradarbiauti ir rinktis, ar veiklas įgyvendinti perkant paslaugas iš tiekėjų, ar pasitelkus partnerius – universitetus, verslus ar asociacijas, kurios neatlygintinai kartu su savivaldybe ar mokykla įgyvendina jų planuose numatytas veiklas.

TŪM dalyvaujančios mokyklos atspindi Lietuvos mokyklų įvairovę

„TŪM programoje planuoja dalyvauti 271 Lietuvos mokykla. Mums svarbu, kad tiek pagal tipą, tiek pagal socioekonominį ir kultūrinį kontekstą, tiek pagal mokinių pasiekimų rezultatus TŪM dalyvaujančios mokyklos atspindi Lietuvos mokyklų įvairovę, nes pagrindinis šios programos tikslas yra sumažinti skirtumus tarp mokyklų savivaldybėse ir skirtingų savivaldybių“, – akcentuoja ministrės patarėja Agnė Liucilė Andriuškevičienė.

Šio tikslo siekiama investuojant į veiklas, kurios gali padėti švietimo bendruomenei įgyvendinti atnaujintų ugdymo programų turinį, sustiprinti įtraukiam ugdymui reikalingas žinias ir įgūdžius, vadovų ir mokytojų lyderystės kompetencijas, skirti papildomą dėmesį kultūrinio ir STEAM ugdymo veikloms mokyklose. Visa tai yra daroma vadovaujantis savivaldybės mokyklų tinklaveikos principu – skatinant dalintis ir bendradarbiauti, o ne konkuruoti tarpusavyje.

„Vilniaus miestas pasirinko dešimt mokyklų, kurios dalyvaus TŪM. Programos siekis mažinti atotrūkį tarp skirtingų mokyklų atitinka mūsų pačių tikslus. Tai darysime per skirtingas programos sritis. Aktualus įtraukusis ugdymas, pasirengimas priimti ir dirbti su skirtingų poreikių vaikais, per lyderystės veiklas siekiame įgalinti tai daryti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį, naudotis duomenimis. Itin džiugu, kad TŪM didelį dėmesį skiria kultūriniam ugdymui, jis labai svarbus padedant įvairiapusiškai asmenybei augtis, skleistis“, – pasakojo EDU Vilnius vadovė Unė Kaunaitė.

Programos rodikliai bus stebimi kasmet, tačiau dvi svarbiausios programos pasiektų rezultatų vertinimo datos yra 2025 ir 2030 metai, kai bus fiksuojami atitinkamai tarpiniai ir galutiniai programos rodikliai bei jų pasiekimas.

Užtikrinamas procesų skaidrumas

Savivaldybėms rengiant pažangos planus, jų turinys derinamas su TŪM programos ekspertais. Vėliau rengiamas investicinis projektas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus – šio proceso metu savivaldybes konsultuoja ESFA ekspertai, kurie prižiūri, kad pažangos planas ir investicinis projektas derėtų tarpusavyje. Vėliau, pateikus paraišką, visos investicijos ir jų tinkamumas yra patikrinamos CPVA.

ESFA, kaip projekto vykdytoja, atsakinga už TŪM projekto sutarties vykdymą, vadovaujantis ES ir Lietuvos teisės aktais. ESFA turės užtikrinti ne tik savo, bet ir partnerių veiklų tinkamą vykdymą, rodiklių pasiekimą, išlaidų patyrimą bei atsiskaityti administruojančiai institucijai – CPVA.

TŪM programos skiriamos lėšos

I programos srautas

Birštono savivaldybės administracija 500 000,00 Eur + PVM

Birštono gimnazija

Biržų rajono savivaldybės administracija 1 500 000,00 Eur + PVM

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

Biržų „Saulės“ gimnazija

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

Druskininkų savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Jonavos Senamiesčio gimnazija

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Kauno rajono savivaldybės administracija 6 050 000,00 Eur + PVM

Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

Kauno r. Domeikavos gimnazija

Kauno r. Raudondvario gimnazija

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Kėdainių šviesioji gimnazija

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Kretingos rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Kretingos rajono Salantų gimnazija

Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Pakruojo rajono savivaldybės administracija 1 500 000,00 Eur + PVM

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

Palangos miesto savivaldybės administracija 1 500 000,00 Eur + PVM

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

Palangos senoji gimnazija

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 5 500 000,00 Eur + PVM

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

Panevėžio 5-oji gimnazija

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Panevėžio Rožyno progimnazija

Panevėžio pradinė mokykla

Panevėžio Beržų progimnazija

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 1 500 000,00 Eur + PVM

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Pasvalio Svalios progimnazija

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija

Plungės rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Plungės „Saulės“ gimnazija

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Plungės Senamiesčio mokykla

Prienų rajono savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 5 500 000,00 Eur + PVM

Šiaulių Gytarių progimnazija

Šiaulių Salduvės progimnazija

Šiaulių Ragainės progimnazija

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Šiaulių universitetinė gimnazija

Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2 500 000,00 Eur + PVM

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

Ukmergės Senamiesčio progimnazija

Ukmergės „Šilo“ progimnazija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 43 000 000,00 Eur + PVM

Vilniaus „Žaros“ gimnazija

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Vilniaus Liepkalnio mokykla

Vilniaus Naujininkų progimnazija

Vilniaus Pilaitės gimnazija

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Visagino savivaldybės administracija 1 650 000,00 Eur + PVM

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

II programos srautas

Akmenės rajonas 1 650 000,00 Eur + PVM

Alytaus miestas 2 500 000,00 Eur + PVM

Alytaus rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Anykščių rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Elektrėnų rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Joniškio rajonas 1 650 000,00 Eur + PVM

Jurbarko rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Kalvarijos savivaldybė 1 650 000,00 Eur + PVM

Kauno miestas 21 500 000,00 Eur + PVM

Kelmės rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Klaipėdos miestas 10 500 000,00 Eur + PVM

Kupiškio rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Marijampolė 2 500 000,00 Eur + PVM

Mažeikių rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Molėtų rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Panevėžio rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Radviliškio rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Raseinių rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Rietavo savivaldybė 500 000,00 Eur + PVM

Rokiškio rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Skuodo rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Šakių rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Šalčininkų rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Šiaulių rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Šilalės rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Šilutės rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Širvintų rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Švenčionių rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Tauragės rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Telšių rajonas 2 750 000,00 Eur + PVM

Trakų rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Utenos rajonas 2 500 000,00 Eur + PVM

Varėnos rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

Vilkaviškio rajonas 2 750 000,00 Eur + PVM

Vilniaus rajonas 5 500 000,00 Eur + PVM

Zarasų rajonas 1 500 000,00 Eur + PVM

