Kalvarijos savivaldybės administracija kviečia organizacijų darbuotojus į nemokamus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos mokymus, kurių metu jie įgis teorinių ir praktinių žinių, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu ar prasidėjus karui, stiprins psichologinį atsparumą, susipažins su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis ir išmoks suteikti pirmąją pagalbą.
Mokymų temos:
- pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir karo metui;
- piliečio vaidmuo visuotinėje gynyboje;
- atsparumas hibridinėms grėsmėms (dezinformacijai, propagandai ir kt.);
- pirmosios pagalbos suteikimas.
Mokymai vyksta gyvai – mūsų specialistai atvyksta į Jūsų nurodytą vietą. Grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 10 dalyvių. Po mokymų dalyviams įteikiamas pažymėjimas.
Mokymų trukmė – 4,5 val., tačiau, esant poreikiui, trukmė gali būti derinama.
Savivaldybė būtų dėkinga už informaciją, ar galėtų atvykti į Jūsų organizaciją ir jei taip, pasiūlyti Jums tinkamą laiką. Į visus iškilusius klausimus mielai atsakys.
Kontaktinis asmuo – Linas Vinčiauskas, Kalvarijos savivaldybės administracijos specialistas (mobilizacijai), Tel. +370 611 29 336, El. p. [email protected]