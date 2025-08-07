Pagal parengtą Melioracijos griovio Š-9 baseine valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninį darbo projektą, vykdoma valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių, vandens pralaidų, drenažo žiočių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija.
Projekte numatomų rekonstruoti melioracijos statinių vieta – Kalvarijos sav., Kalvarijos sen. Jurgežerių, Kumečių, Kušliškių, Šaltųjų Šaltinių, Šleinių k. Planuojama rekonstruoti 17,21 km melioracijos griovių, 1,325 km drenažo rinktuvų, 14 pralaidų.
Rekonstrukcijos darbus atlieka MB „Jps ranga“. Šiuo metu vykdomi sąnašų iš griovių valymo, pralaidų remonto bei rekonstrukcijos, drenažo žiočių keitimo darbai. Taip pat rekonstruota 430 m drenažo rinktuvų.
Rangovas šiame objekte yra atlikęs apie 50 procentų visų darbų. Darbus numatoma atlikti iki 2026 m. balandžio 1 d.